Сочинение Анализ пьесы "Русские люди"

Написана в 1942 году К. М. Симоновым . Драма о трудностях войны как непрерывное испытание всех человеческих сил. «Русские люди» — первый его художественный отклик на события войны, рожденный нелегкими испытаниями, мыслями о том, как и что выявляет война в людях, в народе. Как очищает и высветляет она или, напротив, окончательно разрушает человеческие души. Из сплетения характеров, столкновения идей, жизненных фактов, истории любви и ненависти вырастает рассказанная простыми словами очевидца драматическая повесть о народном подвиге, названная двумя единственно верными, всеисчерпывающими словами — «Русские люди». . .

О них, о русских людях, несмотря на все испытания — горечь отступления, гибель друзей и близких, — сохранивших волю к победе, несгибаемость духовной мощи рассказал в своей пьесе молодой писатель. О подвиге армии, страны, народа, простых солдат, командиров, вчерашних студентов, людей всех профессий, вплоть до сугубо штатских, таких, например, как писатель Панин.

Панин — герой не главный, он один из многих. Одним из представителей этой «кабинетной» профессии, ставших военными корреспондентами, был и молодой поэт, очеркист и начинающий тогда драматург Константин Симонов.

Драма выделила внимание к внутреннему миру героев, поведению людей на войне, национально-патриотической теме. В целом события и люди изображались автором буднично, строго и даже скупо. Исходя из своего замысла - раскрыть героическую суть обыкновенного, - Симонов не избежал некоторой ограниченности и заданности в изображении характеров героев, что, впрочем, было общим свойством драматургии военных лет. Особенно сказалось это в обрисовке нравственного облика главного героя пьесы - комбата Сафонова. В нем присутствует мечтательность, мягкость с непреклонной волей, романтичность с деловитостью, любовь - с ожесточенностью по отношению к врагу. Так, он упорно, в третий раз, посылает на опасное боевое задание, по существу на верную гибель, Валю, которую вроде бы искренне и глубоко любит.

Давно я не испытывала таких сильных эмоций, как от прочитанной пьесы. Страх, ненависть к предателям, неопределённость. Я не понимала, как можно быть таким негодяем как Харитонов, которому даже сына не жаль, не говоря уже о других людях. Что касается комбата Сафонова, то я ни как не могла представить его не красивым. Он настолько красив своей душой, что какие-то недостатки даже во внешности было совсем неуместны в его образе. А Марфа Петровна вообще стала моей любимой героиней в этой пьесе. Настоящая русская женщина, которая не боится врага и способна плюнуть ему в лицо, и чтобы отстоять свою честь, готова умереть с гордо поднятой головой. Ну а о Глобе я вообще молчу. До конца держал свою задачу, быть якобы предателем, а в итоге оказался героем.

Пьесу Симонова ставят, и будут ставить, потому что эта пьеса не утратила своей художественной ценности. По прошествии десятилетий, возвышенная простота «Русских людей» волнует и трогает сердца не меньше, чем в то тяжелое, горестное время, когда смерть была обыденностью. И поныне она звучит как торжественный гимн доблести и мужеству, отваге в бою и любви, любви на войне, среди грохота, пепла и смертельной опасности, любви, подобной песне, пропетой негромким, полным глубокого раздумья голосом. . . .