Сочинение Анализ пьесы В.Розова "День свадьбы"

Пьеса была написана Виктором Розовым в начале 60-х и как все пьесы Розова, имела успех. Шла по всей стране, потом, как все пьесы Розова, сошла со сцены. Конфликт, ситуация, сами герои - все вдруг показалось устаревшим, потерявшим правдоподобие.

В жизни каждого человека возникает момент выбора. Сию минуту тебе надо сделать следующий шаг. Он повлияет на всю твою линию жизни. Как поступить? Проблема вечная.

Подготовка к свадьбе. Все в праздничном настроении, составляют меню, невеста Нюра покупает наряд, близкие готовят подарки. Вся деревня только и говорит о свадьбе Нюры и Михаила. И всё бы хорошо было, но в деревню приезжает первая любовь Михаила Клава, они вместе выросли в детдоме. Они тайно встречаются и признаются друг другу в том, что всегда любили друг друга. Но так как свадьба уже намечена им придётся расстаться навсегда. Василий, брат Михаила, уговаривает жениха расторгнуть свадьбу, ведь то, что испытывает Михаил к Нюре, не есть любовь. Но Михаил не соглашается с братом, он чувствует вину перед Нюрой.

До Норы, в свою очередь, уже дошли сплетни о тайной любви мужа, но она предпочитает в них не верить, так как до безумия любит его и хочет построить с ним семейное счастье. Но мысль о том, что муж любит другую, не даёт ей покоя и она решает для себя, что свадьба всё же состоится, но когда будет подписано заявление, она посмотрит на лицо мужа и поймёт, что у него на сердце. Всё подтвердилось и при первом же тосте «горько», она говорит, что отпускает мужа. Чем всё закончилось неизвестно, автор сам предлагает нам дофантазировать.

Несмотря на вроде бы откровенно любовную линию, пьеса, по сути, не о любви. Здесь видны, прежде всего, этические проблемы: свобода истинная и мнимая, высокое чувство долга и сознание ответственности за судьбу близкого человека. Борьба противоположных чувств, в душе главной героини, в финале проясняется осознанием того, что на чужом несчастье нельзя построить собственного счастья.

И Нюра, и ее избранник Михаил, представлены драматургом исключительно из всевозможных достоинств. Нюра - само воплощение доброты, бескорыстия, душевной открытости, заботы о людях. Михаила Нюра любит преданно и самозабвенно, тем более что избранник во всем ей под стать - автор рисует его человеком редкой душевной красоты, честности и надежности. Хотя главные герои не слишком торопятся обозначить природу конфликта, понятно, что Михаил любит вовсе не Нюру, а Клаву, но страдания и у Михаила, и у Нюры, и более всего у Клавы - выставлены напоказ.

Самопожертвование своим счастьем, ради счастья любимого человека, затрагивает сердца зрителей и не позволяет быть равнодушными. Это настоящая любовь!

«Люблю тебя, Миша!! Не могу твою свободу брать… Не хочу… Видела я, как ты свой смертный-то приговор подписывал… и глаза у тебя совсем спокойные стали, ровные… Люблю же ведь я тебя, Мишенька! Тебя люблю, не себя…».