Сочинение Анализ поэмы А.Блока «Соловьиный сад»

Перед героем поэмы две дороги. Одна – труд, тяжёлый и однообразный. Другая – любовь прекрасной женщины, покой и очарование соловьиного сада. Герой оставляет свою жалкую хижину, верного помощника осла и идёт туда, в манящий соловьиный сад. Но очень скоро он понимает, что счастье было там, на каменистых тропинках, по которым он шёл со своим ослом. Герой покидает прекрасный сад, нежную возлюбленную, но поздно. Уже нет ни его хижины, ни его осла, а по тропинке, протоптанной его ногами, спускается другой человек.

В поэме противопоставляются две темы. Первая – будничная прозаическая жизнь, наполненная содержанием и действием. Вторая – райская жизнь, без дела и цели. Текст поэмы состоит из семи глав. С самого начала возникает первая тема, которая, перекликаясь со второй, продолжается в течение трёх глав. Уже с четвертой главы герой попадается в сад. Пребыванию в саду, второй теме, посвящено всего четыре строфы. А дальше вновь появляется первая тема, но это уже не жизнь, наполненная содержанием и действием, а итог пребывания в саду – одиночество, бессмысленность существования.

За оградой Соловьиного сада герой «ломает слоистые скалы», у него «разум от зная мутится», ему «снится жизнь другая». А в соловьином саду герой, «опьяненный вином золотистым», «забыл о пути каменистом».

Когда описывается пребывание героя за оградой сада, используются «тяжёлые» слова: «таскает», «куски», «начинает кричать». А для описания пребывания героя в саду используются нежные, романтические выражения: «напев соловьиный», «шепчут ручьи и листы», «запели ручьи».

К. Чуковский упрекал А. Блока за «чрезмерное сладкозвучие» «Соловьиного сада». Но «оправдать» поэта можно. Описание сада может быть только именно «чрезмерно сладкозвучным». Потому что такую жизнь нельзя изобразить по-другому, к ней не проходит иное описание.

В поэме играет большую роль образ моря. Море символизирует будничную жизнь, «рокотание» - это бесконечный, тяжёлый труд, шум, жизнь. В райский сад не доносятся «жизни проклятья», но там нет и самой жизни. Героя влечёт назад, к покинутой им будничности, потому что человек не может быть счастливым без дела и цели. В розовых цепях что-то оказалось безнадёжно утраченным, «рокотанье моря» соловьиная песня заглушить не властна.

Основная мысль поэмы, я думаю, заключается именно в этом.

На вопрос героя: «наказание ли ждёт иль награда, Если я уклонюсь от пути?» Блок отвечает в конце поэмы. Не зря он дает в поэме сцену столкновение крабов. Этой сценой подчеркивается глубина одиночества героя, которое наступило из-за того, что он уклонился от пути.

Поэма «Соловьиный сад» считается романтической. Период написания этой поэмы – переходной период в творчестве писателя. Переход от символизма к реализму отразился в поэме. Здесь много символов, даже при описании реальной жизни, много романтики. Но побеждает реализм. .