Сочинение Анализ поэмы "Анна Снегина"

Поэма "Анна Снегина" играет в творчестве поэта особенную роль. В ней отразились как личные переживания Есенина, так и его мысли - предчувствия по пповоду дальнейшей судьбы послереволбционной России. Во многом поэма стала биографичной. Лирический герой, получивший такое же, как и у автора имя Сергей, и от лица которого ведется повествование, приезжает в Родное село Радово в промежуток между двумя революциями 1917 года. Вскользь он замечает: "Тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне", давая читателю понять, что Керенский - калиф на час. Возница рассказывает герою о том, что происходило в селе. Первая картина кажется идеальной:

". . . Дворы у нас крыты железом,

У каждого сад и гумно.

У каждого крашены ставни,

По праздникам мысо и квас. "

Но идеальная картина жизни радовских крестьян была разрушена еще до революции из-за жителей соседней деревни Криуши, где " житье. . . было плохое - почти вся деревня вскачь пахала одной сохою на паре заезжаных кляч". Главный среди криушан Прон Оглоблин, в одной из сходок с радовцами, убивает их председателя. Возница говорит:

"С тех пор у нас неуряд,

Скатилась со счастья важжа.

Почти что три года к ряду

У нас то падеж, то пожар. "

Сасому лирическому герою близок крестьянский народ, близки его чаяния и проблемы, хотя в сердце Сергея все еще жива любовь к местной помещице Анне Снегиной. Вместе с Проном Сергей приезжает в ее поместье в не лучшее для героини всремя - она получает и звестие о гибели мужа. Целью визита является попытка забрать землю помещиков в пользу крестьян. Прон - человек бесшабашный, но выступающий за интересы народа крестьян. После первого революционного переворота он обещает :" Я первый сейчас же коммуну устрою в своем селе". Но во время гражданской войны он гибнет, на его место приходит его же родной брат Лабутя. Самым важным для понимания этого героя является то, что во время расстрела большевиками его брата Лабутя прячется, вместо того, чтобы защитить его. Поэт ощущает, что во время революции уцелели именно такие Лабути. Остались в живых трусы, а не грубые, но смелые люди. Волнует и то, что именно такие перрсонажи чаще всего оказывались не только у народной власти, но и играли первые роли в руководстве государства. Есенин понимал, что при власти, во главе которой стоит Лабутя, мечты крестьян о счастье по образу села Радова никогда не станут явью. И героиня поэмы, чей образ олицетворяет красоту, уезжает из России. В новой России, привратившейся в нищие Криуши, для красоты нет места. .