Сочинение Анализ поэмы "Двенадцать"

Гиппиус называла А. А. Блока «потерянное дитя», тем самым подчёркивая трагичность фигуры поэта в нашей национальной истории. Действительно, Блок трагичен своим образом романтика в революции, образом гения, охваченного стихией революции. Трагичен он и своим запоздалым постижением той цены, которую заплатила вся Россия и русская интеллигенция и за дьявольское наваждение – уверенность в том, что к светлому будущему можно прийти через разрушения, кровь, смерть. Блок, очевидец «страшных лет России», со всей своей гениальностью отобразил процесс русской революции в поэме «Двенадцать», своём самом значимом, самом нетленном творении, потому что именно в этой поэме автор подводит итог безрассудному увлечению русской интеллигенции идей революции.

Пожалуй, в творчестве Блока нет другого создания, возбудившего столь бурную реакцию современников, как поэма «Двенадцать». Это одно из самых выдающихся современных произведений русской поэзии начала XX века «Двенадцать» - объективный дневник революционных событий.

В основе «Двенадцати» конфликт, борьба старого и нового, борьба двух «миров». Поэма начинается словами:

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер —

На всем божьем свете!

В мир ворвалась стихия, ветер. Эта стихия набирает силу, придается разгулу, смешивается с вьюгой и всё это обрушивается на город, на души людей. Уже появляются приметы нового времени – плакаты, истрепанный флаг с надпись: «Вся власть – Учредительному собранию!» - поношенность которого выступает символом уходящего времени. И главное – идут двенадцать солдат. Уже чувствуется, что сейчас происходит что-то важное : в борьбу вступили хаос и гармония, свет и тьма.

Но не двенадцать воплощают ту мировую гармонию, идею света. Они скорее – ночная душа города, мира грабежа, убийства:

Пальнём-ка пулей в Святую Русь —

И вид у них, как у каторжников:

В зубах цигарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз.



Эта карточная масть – символ неволи, знак заключенных. Куда и зачем они идут? И что значит их радостный рефрен:

Свобода, свобода,

Эх,эх без креста!

Становится ясно, эти люди готовы к разрушению и насилию: «Выпить кровушки за зазнобушку». Поэт подчёркивает в человеке два начала: чёрное бесовское и белое Христово. Блок, как романтик, был убеждён, что из стихий должна являться на свет гармония. Но мы видим, что шествия двенадцати «апостолов» революции замыкает пёс – символ дикого, необузданно злого, жестокого начала. И только где-то далеко впереди, за снежной завесой, видна фигура того, от кого они отказались, сняв с себя крест, - Христос. Сами же они удивляются тому, как тьма кругом : «Эка тьма!». И это не только темнота ночи, эта ночь в душах двенадцати, не просто ночь, а тьма безверия и слепоты. Доказательством тому является убийство Катьки. Петруха убивает свою возлюбленную, потому что понимает свободу, как возможность действовать безнаказанно, основным его мотивом является месть. Он и сам не замечает, как становится убийцей. Первоначально Петьку мучает совесть

Загубил я, бестолковый,

Загубил я сгоряча. . . ах!



Но красногвардейцы не понимают страданий Петьки, они стыдят товарища за то, что тот «расклеился», говорят о том, что не ничего предосудительного в убийстве ради идеи.



Потяжеле будет бремя

Нам, товарищ дорогой!



Не сложно представить, сколько ещё будет невинных жертв на их пути, но то, что Петька переживает из-за, свидетельствует о том, что в нём есть совесть, чувство, которое Блок считал, памятью о Боге. Совесть убийцы в данном случае трансформируется в страх. И тут появляется



Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди — Исус Христос.



Чуковский говорил: «Я назвал поэму гениальной. Его темы огромны: Любовь. Бог. Россия. Его тоска вселенская: не о случайных … изъянах быта, но о вечной непоправимой беде бытия». Эта беда – безверие, отсутствие морального закона. Блок верил, что Иисус Христос вернется на благодатную русскую землю, которая не разучилась ещё терзаться угрызениями совести. .