Сочинение Анализ поэмы Есенина С.А. «Анна Снегина»

Уже в самом названии есенинской поэмы «Анна Снегина» имеется намек на сюжетное сходство с романом «Евгений Онегин». Как и в пушкинском произведении, герои любовной истории встречаются с ней через годы и вспоминают юность, жалея о том, что когда-то расстались. К этому времени лирическая героиня уже становится замужней женщиной.

Главный герой произведения — поэт. Его, как и автора, зовут Сергеем. Кроме того, он имеет явное портретное сходство с

С. А. Есениным. После долгого отсутствия он возвращается в родные места. Герой участвовал в Первой мировой войне, но вскоре понял, что ведется она «за чей-то чужой интерес», и дезертировал, купив себе подложный документ — «липу». Сюжет поэмы содержит автобиографические черты. Он навеян воспоминаниями о чувствах С. А. Есенина к помещице Л. Кашиной, в которую он был влюблен в юности.

Помимо любовной линии в поэме дается широкий план современной поэту социальной действительности, включающий в себя как картины мирной деревенской жизни, так и отголоски войн и революционных событий. Поэма написана живым разговорным языком, насыщена диалогами, мягким юмором и глубокими ностальгическими переживаниями.

Патриотическое чувство поэта воплощается в тонкости созданного им среднерусского пейзажа, обстоятельном рассказе о традиционном крестьянском укладе, который бытует в благополучном селе Радове. Символично само название этого местечка. Такая деревня действительно существует в Мещере. К нему явно обращены авторские симпатии. Мужики в селе живут зажиточно. Все здесь делается по-хозяйски правильно, обстоятельно.

Благополучному Радову противопоставлена в поэме деревня Криуши, где царит бедность и убогость: «Житье у них было плохое — Почти вся деревня вскачь Пахала одной сохою На паре заезженных кляч». У крестьян гнилые избы. Символично, что в деревне не держат собак, видимо, в домах нечего воровать. Зато сами жители деревни, измученные тягостной судьбой, крадут лес в Радове. Все это порождает конфликты и междоусобицы. Так, с описания локального конфликта начинает развиваться в поэме тема социальных противоречий. Примечательно, что показ в поэме различных типов крестьянской жизни явился художественным новаторством в литературе того времени, так как в целом бытовало восприятие крестьянства как единой социально-классовой общности с одинаковым уровнем достатка и общественно-политическими взглядами. Постепенно и некогда спокойное и благополучное Радово вовлекается в череду неурядиц: «Скатилась со счастья вожжа».

Важной особенностью поэмы является ее антивоенная направленность. Глядя на светлый весенний пейзаж, на цветение садов родной земли, герой еще острее ощущает ужас и несправедливость, которые несет за собой война: «Я думаю: Как прекрасна Земля И на ней человек. И сколько с войной несчастных Уродов теперь и калек! И сколько зарыто в ямах! И сколько зароют еще!». Жизнь человека уникальна и неповторима. Как счастливы должны были быть герои поэмы, проведя ее вместе среди этих прекрасных садов, лесов и полей родного края. Но судьба распорядилась по-иному.

Сергуха гостит у старого мельника, который вносит свою лепту в рассказ о богатствах Мещеры: «Сим летом грибов и ягод У нас хоть в Москву отбавляй. И дичи здесь, братец, до черта, Сама так под порох и прет». В гостях у мельника благодаря нехитрым реалиям деревенского быта герой погружается в воспоминания о своей юношеской любви. С радостью встречаясь с родными местами, герой мечтает завести роман. Символом любовного чувства в поэме становится сирень.

Важна в произведении и фигура самого мельника, гостеприимного хозяина дома, и его хлопотливой супруги, которая стремится повкуснее накормить Сергея: вечером подает к чаю пирог, а уже на заре печет для дорогого гостя оладьи. Разговор Сергея со старухой передает народное восприятие современной автору эпохи: простые люди, проводящие жизнь в трудах, в близости к миру природы, не понимают высоких революционных идей и светлых романтических порывов, обращенных в будущее. Они живут сегодняшним днем и чувствуют, как прибавилось у них текущих житейских забот. Помимо Первой мировой войны, на которую забрали солдат по селам и деревням, крестьян донимают локальные конфликты, обострившиеся в эпоху безвластья. И даже обычная деревенская старуха способна увидеть причины этих общественных волнений: «Посыпались все напасти На наш неразумный народ. Открыли зачем- то остроги, Злодеев пустили лихих. Теперь на большой дороге Покою не знай от них». С.

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