Сочинение Анализ повести «Морфий» М. Булгакова

М. А. Булгаков – писатель интересный, со своей особенной творческой судьбой. Стоит заметить, что изначально Булгаков занимался совсем другой деятельностью. Он учился на врача и долгое время работал по профессии. Поэтому во многих его произведениях звучит медицинская тема. Так, Булгаков создает целый цикл рассказов и повестей, объединенных названием «Записки юного врача». Они связаны единым героем-рассказчиком - молодым доктором Бомгардом. Именно его глазами мы видим все описываемые события.



Повесть «Морфий» показывает постепенное превращение человека в полного раба наркотического дурмана. Это особенно страшно, потому что наркоманом становится врач, университетский приятель доктора Бомгарда Сергей Поляков.



Находясь в уездном городе, доктор Бомгард неожиданно получает записку от своего товарища, работающего в глухой деревушке. В этой записке доктор Поляков сообщает, что он «очень тяжко и нехорошо заболел». Он просит Бомгарда приехать и оценить его состояние. Но Бомгард не успевает: Поляков застрелился. Перед смертью он передает своему приятелю дневник «с историей своей болезни».



Далее повествование ведется от лица доктора Полякова. Такой прием позволяет автору глубоко проникнуть в душевный мир героя, раскрыть его психологическое состояние. Описание ведется как бы по двум линиям. Одна, объективная, – это взгляд врача Полякова на свое физическое и психическое состояние. Вторая линия – описание состояния наркомана в момент эйфории и в момент глубокого упадка. Эти взгляды переплетаются, давая страшную картину разрушения человеческой личности.



Так как же врач стал употреблять морфий?. . Как-то доктор Поляков почувствовал страшную боль в области желудка, и сделанный укол морфия очень быстро поставил его на ноги. Боясь повторения приступа, врач сделал себе еще одну инъекцию. Привыкание возникло практически мгновенно. Доктор заметил, что все его душевные проблемы растворились и исчезли. Забылась боль от ухода любимой женщины, растворилась тоска человека, загнанного в глушь.

Сначала доктор Поляков потреблял наркотик в малых дозах, радуясь его благотворному воздействию на организм. Очень быстро Сергей начинает испытывать беспокойство по поводу своего привыкания к морфию, но как всякий начинающий наркоман успокаивает себя. : «Четыре укола не страшны».

Чем дальше – тем хуже. Доза все увеличивается. Предупреждения на него уже не действуют, он считает их вздором. Чем сильнее Поляков понимает свое привыкание к наркотикам, тем яростнее он это отрицает. Причем не только перед другими, но и перед собой.



В повести очень реалистично описывается состояние наркомана: его ломка и эйфория: «Наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной, ломаной и черной, тянется к небу…»; «Я узнаю об этом потому, что звуки гармошки,. . рваные, хриплые звуки гармошки,… становятся ангельскими голосами, а грубые басы в раздувающихся мехах гудят, как небесный хор».

Состояние Полякова все ухудшается, он не может обойтись без наркотиков, срывается на единственного близкого ему человека, Анну Кирилловну. Потребность в морфии становится для него важнее всего на свете: «Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав». Психологическое состояние резко ухудшается, доктору Полякову кажется, что всем известно о его пороке, он постоянно чувствует пытливые взгляды на своей спине. В итоге Поляков решает не встречаться ни с кем, кроме своих пациентов. Записи в дневнике становятся все более обрывочными, Сергей чувствует себя все хуже и хуже, резко теряет в весе. В итоге он попадает на лечение в клинику. Но и там он не находит спасения, тяга к морфию оказывается сильнее. Сергей не может выдержать состояния жуткой ломки, он ворует спасительные кристаллы и убегает из больницы.



Поляков возвращается к себе в деревушку, доза его все увеличивается.

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