Сочинение Анализ произведения А.Аверченко "Люди - братья"

Обстоятельства заставили автора эмигрировать за рубеж, и он не понаслышке знает вкус жизни на чужбине. Именно поэтому героями его произведения становятся три случайно встретившихся петербуржца в «ресторане на Приморском бульваре». В ходе беседы выясняется, что их судьбы пересекались, и они знакомы. Мужчины очень рады неожиданной встрече и прямо в ресторане «все трое обнявшись и, сверкая слезинками на покрасневших от волнения глазах, расцеловались».

Название рассказа конкретно, утвердительно и очень ёмко: «Люди - братья». Причём, тут нет восторженного восклицательного знака, который выражал бы радость этого открытия. Фраза является как бы констатацией факта. Синтаксическая конструкция заголовка отражает структуру текста, который условно можно разделить на две части.

Первая половина рассказа содержит в себе основные композиционные элементы. Завязкой можно считать первую фразу бывшего пристава: « Не разрешите ли подсесть к вашему столику? Верите, ни одного свободного места!». С этого момента начинается не только развитие сюжета, но и развитие чувств героев, начальным этапом которых была вежливость («вежливо поклонившись»), сочувствие («сочувственно покачал головой») и грусть («бывший шулер вздохнул»). Следующая часть композиции начинается снова со слов бывшего полицейского пристава: «второго участка Александро-Невской части»: «Позвольте! Да вы разве петербуржец?!». Эта фраза – кульминационная в рассказе (экспрессию, резкий всплеск чувств усиливает комбинация из восклицательного и вопросительного знаков). Далее чувства героев тоже «оттаивают»: «я чуть не плачу от радости». Официальный тон приветствия стремительно переходит в дружескую беседу с общими воспоминаниями. Действия развиваются дальше, и следующим композиционным и эмоциональным всплеском является вторая кульминация, а именно фраза актёра: «Позвольте… Мне ваше лицо знакомо!!» (смесь чувств снова отражают знаки препинания: замешательство в начале – многоточие, безудержную радость в конце – два восклицательных знака). На этом первая б`ольшая часть рассказа завершается. В начале её герои были лишь «людьми» - незнакомыми, чужими, а уже в конце они стали «братьями». Вторая половина состоит из воспоминаний героев событий, связывающих жизненные истории мужчин. Завершается она логической развязкой – неописанным признанием героев (распитием «Абрау» на «ты» шулера и пристава) и финальной фразой актёра, в которой кроется смысл рассказа: «Не плачьте! И для нас когда-нибудь небо будет в алмазах! И мы вернёмся на свои места!. . Ибо все мы, вместе взятые, - тот ансамбль, без которого немыслима живая жизнь!!». Как много можно почерпнуть из этих предложений. Например, то, что «живая жизнь» (жизнь со своими взлётами и падениями, печалями и радостями) возможна лишь совместное другими людьми, сообща (об этом говорит слово «ансамбль» - группа людей, исполняющих концертные номера и авторские слова «все вместе»). Или же то, что всё всё равно вернётся на свои места, и жизнь обязательно наладиться.

Вместе с героями читатель начинает понимать, что судьба будет преподносить нам такие же приятные сюрпризы, если мы будем верить в лучший исход. Распространённость подобной идеи рассказа усиливает и то, что у персонажей отсутствуют имена и портретные характеристики, особые средства выразительности. Их, столь далёких друг от друга по роду деятельности (бывший шулер, бывший пристав и актёр), сближает тоска по родному городу. Так нужно поступать всем людям, случайно уловившим сильную связь между друг другом – безудержно радоваться и твёрдо верить в светлое будущее!.