Сочинение Анализ произведения «Гранатовый браслет» А.И. Куприна

Роман «Гранатовый браслет» был написан Куприным в 1910 году. В основу роману лег сюжет, происходящий в реальной жизни. Мать Куприна была в такой же ситуации, как и героиня романа. Большинство из произведений Куприна пронизано темой любви, «гранатовый браслет» не исключение. «Гранатовый браслет» Куприн не случайно называет роман именно так, для автора красный гранат – это символ любви, опасной любви. Главная героиня рассказа Вера Николаевна Шеина – женщина средних лет, отличавшаяся своей добротой, вежливостью, воспитанностью, способностью экономить, умной и особой любовью к детям, которых, к сожалению, она не имела, но с удовольствием нянчила двух ребятишек своей сестры Анны Николаевны. Она жена князя Василия Львовича Шеина, находившегося на грани разорения человека, державшегося в светском кругу из – за своего громкого имени и занимаемой должности. Первый эпизод, которым удостаивает нас автор это 17 сентября – день рождения княгини Веры Николаевны. Она верила, что день рождения – это праздник, когда происходит что – то чудесное, волшебное. Стоит обратить внимание на подарки, которые получила героиня на праздник. Муж подарил серьги, сестра – старинный молитвенник, переделанный в записную книжку. НА праздник были приглашены только близкие люди, поэтому вечер был приятен, все поздравляли именинницу, пили, ели, играли в карты, разговаривали о насущных проблемах. А так же автор знакомит нас с одним героем, который играет немаловажную роль. Это генерал Аносов, он был близким другом семьи, сестры, Анна и Вера, считали его своим дедушкой, так как он был мудрый, всегда помогал им советом. В разговоре с Верой он высказывает ей очень умную мысль, Вере Николаевне она всерьез западает в душу. Но какой день рождения без конфуза. Княгине Вере приносят еще один подарок и письмо. Этот подарок – гранатовый браслет играет большую роль для Куприна, так как он считал это символом любви. Отправителем этого подарка был тайный воздыхатель Веры Николаевны Г. С. Желтков. Это молодой человек лет тридцати, тридцати пяти, худоватый, лицо его было желтоватым ( из – за этого скорее всего и была взята такая фамилия), работал он мелким чиновником. Его чувства к Вере Николаевне кипели на протяжении 8 лет, это безответная любовь, доходящая в некоторых местах до сумасшествия, Желтков собирал все вещи, которые принадлежали или находились хоть секунду в руках его возлюбленной. Своим подарком он раскрыл себя и свои чувства перед всей семьей Шеиных. Муж и брат княгини решают, что надо вернуть подарок владельцу и объяснить, что с его стороны это не пристойный поступок. При разговоре с Желтковым князь Шеин проявляет благородность, он видит, что любовь Желткова настоящая, порывистая, страстная. Любовь Желткова была настолько сильна, что он не мог с собой ничего сделать, в его речах звучит мысль, что он не может никак выкинуть из головы Веру Николаевну, единственным выходом из сложившейся ситуации является только его смерть. После разговора с Желтковым, Вера Николаевна предчувствует скорую смерть этого человека, которого она ни разу в жизни не видела. И правда через пару дней в газетах было написано о самоубийстве Желткова, этот случай был списан на то, что Желтков совершал большие траты из казны, но на самом деле это не так, это была не разделенная любовь. У Веры Николаевны возникает желание увидеть этого человека, хотя бы даже после его смерти. Будучи в квартире умершего, Вера Николаевна ощущает то, что это тот самый человек, который был ей нужен. Любовь с мужем уже давно переросла во взаимное понимание и уважение. Важным символом является письмо, оставленной Желтковым княгине, в котором он пишет ей о сонате Бетховена. Эта мелодия – есть символ любви, ведь музыка, так же как и любовь непредсказуема, увлекательна, вызывает зависимость у людей.

Любовь – самое прекрасное чувство на земле. В литературе тема любви является центральной, без любви не было бы человечества, это одна из составляющих общества. Произведение «Гранатовый браслет» является одним великих памятников литературы, посвященных любовной теме. .