Сочинение Анализ рассказа А.П. Чехова «Страх»

Рассказ А. П. Чехова «Страх» имеет подзаголовок - «Рассказ моего приятеля». Тем самым, я думаю, автор сразу настраивает нас, что описанная им история является будничной и весьма распространенной.

И действительно, герои «Страха» - самые обычные люди, обыватели, о которых так любит рассказывать Чехов.

Волею рассказчика мы оказываемся погружены в личные дела семьи Дмитрия Петровича Силина, дворянина и помещика. Главная характеристика этого человека звучит уже в самом начале произведения: «мне казалось, что он не на своем месте…». Где бы ни жил этот человек и чем бы он ни занимался, постоянно присутствует ощущение, что Силин находится не в своей тарелке, что ему неуютно, плохо: «Глаза у него были грустные, искренние и немножко испуганные…»

По мере развития сюжета мы начинаем понимать, с чем связана такая «неприкаянность» героя. Основными чувствами, эмоциями в его жизни были две – непонимание и страх, которое рождает непонимание. И главное, чего не мог понять Силин, была сама жизнь: «Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни». А точнее, как говорит сам герой, «обыденщина», - то, что засасывает и губит. Этот неглупый и тонкий человек боится серости жизни, не хочет касаться ее, но погрязает в ней больше и больше, делая несчастным не только себя, но и свою горячо любимую жену, которая «умирает от скуки».

Однако в рассказе, как мне кажется, нет одного виновного. Да и виноват ли каждый из героев вообще? Каждый их них тяготится обыденностью. И каждый из них по-своему боится жизни. Мария Сергеевна, не любящая своего мужа, скучающая с ним, но боящаяся что-то кардинально переменить в своей жизни. Рассказчик, стремящийся найти лишь мимолетное удовольствие, но боящийся серьезных отношений, влекущих за собою ответственность и обязательства: «Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами, а я хотел, чтобы не было ничего серьезного — ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем».

В результате эти люди делают несчастными не только себя, но и окружающих. В рассказе образуется любовный треугольник: Силин- Марья Сергеевна- рассказчик. Силин безумно любит свою жену, но знает, что она не любит его, и от этого очень сильно страдает. Марья Сергеевна страстно влюблена в рассказчика, видит в нем свой идеал и спасение от серости жизни. Рассказчик увлечен женой своего приятеля, очарован ее красотой, но…не более того.

При всем этом, каждый их героев имеет богатый внутренний, эмоциональный потенциал. И Силин, и Марья Сергеевна, и рассказчик наделены способностью испытывать сильнейшие чувства: «Я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею. . . »; «Она клялась мне в любви, плакала, просила, чтобы я увез ее к себе»; «Оттого, что в наших отношениях я ничего не понимаю, я ненавижу то ее, то себя, то обоих вместе…»

Возможно, именно поэтому лейтмотивом рассказа «Страх» становятся произведения Шекспира, наполненные истинными человеческими страстями и эмоциями. Сравнивая своих героев с людьми Средневековья, Чехов и иронизирует над своими «слабыми», «серыми» современниками, и показывает, что они наделены большими возможностями, которые, увы, не используют.

Страх перед жизнью, перед переменами уничтожает жизнь героев рассказа, рушит их надежды, калечит их души. И этот страх свойствен всем представителям рода человеческого, а не только «рефлектирующим интеллигентам». Пример тому – герой по прозвищу Сорок Мучеников, заглушающий свою неприспособленность к жизни водкой.

Таким образом, название рассказа Чехова - «Страх»- весьма лаконично и емко передает смысл этого произведения. Автор рассказывает о том, что каждому человеку свойственны страхи. Но самым большим страхом каждого из нас является страх перед жизнью. Этот страх огромен и имеет множество разновидностей. Однако результат его один и он ужасающ – поддавшись страху перед жизнью, человек умирает внутренне и превращается в ходячего мертвеца, разрушающего не только себя, но и все вокруг. .