Сочинение Анализ рассказа А.П. Чехова "Толстый и тонкий"

В рассказе «Толстый и тонкий» Чехов на примере друзей детства высмеивает такие человеческие пороки, как чиннопоклонство и лицемерие.



Два друга когда-то учились вместе, и вот, спустя несколько десятилетий, они случайно встречаются на железнодорожном вокзале. Начало их разговора было радостным: друзья за много лет впервые увиделись! Оба искренне интересовались жизнью друг друга, «тонкий» познакомил товарища со своей женой и сыном. Они даже вспомнили несколько случаев из школьной жизни… Но стоило «тонкому» узнать о чинах и общественном положении «толстого» - откровенность сразу куда-то улетучилась, улыбка сменилась лицемерным выражением лица, в его речи появились ноты поклонения и даже некоторого подхалимства.



«Тонкий» относится к тем людям, которые в других прежде всего ценят чины, награды, звания, а не человеческие качества. Самое обидное, что это распространяется не только на знакомых, но и на друзей. Интересно наблюдать за тем, как меняется поведение этого человека, когда он узнает о чине друга: «лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. . . ».

"Тонкий" начал говорить витиеватые лицемерные фразы: «Милостивое внимание вашего превосходительства. . . вроде как бы живительной влаги. . . » Но и это не самое главное. Основная мысль, по моему мнению, заключается в том, что насколько «тонкий» вдруг превознес «толстого», настолько же он стал считать себя ничтожным и маленьким. Убеждение, что раз перед тобой «вельможа», значит, ему во всем надо угождать, унизительно и даже пошло. «Толстому» такое отношение не понравилось и он поспешил покинуть «тонкое» семейство.



Чехов в своем юмористическом рассказе в очередной раз сумел передать комичность ситуации, с одной стороны, и трагичность, с другой. К сожалению, лицемерие и чиннопоклонство можно встретить и сегодня….