Сочинение Анализ рассказа А.П.Чехова «Крыжовник»

Рассказ «Крыжовник» входит в «маленькую трилогию» А. П. Чехова, которая посвящена «футлярным людям». У каждого из героев - Беликова, Николая Ивановича Чимши-Гималайского, Алёхина - свой футляр. Им они закрываются от противоречий окружающего мира.



Случай из жизни своего брата рассказывает помещику Алехину и учителю Буркину ветеринарный врач Иван Иванович. В начале рассказа дается его портрет: «освещенный луной у входа в сарай сидел высокий худощавый старик с длинными усами».

Рассказ начинается с поэтического описания природы, утреннего дождя. Голоса рассказчиков и автора при этом сливаются в любви к родным бескрайним просторам: «И оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если встать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползающую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна».



Такое значительное место пейзажу в рассказе уделено неслучайно. Земля широка и удивительна, однако человек своими мелкими целями, пустым существованием не соответствует ее величию. Перед нами разворачивается «обыкновенная» история духовного обнищания человека. С девятнадцати лет Николай Иванович Чимша-Гималайский работал маленьким чиновником, переписывал бумаги. Оба брата выросли на воле, в деревне. Младший из них отличался «кротким, добрым» нравом. Может, именно поэтому он так тосковал по просторам. Постепенно его тоска выросла в манию покупки небольшого имения на берегу реки или озера. Он мечтал, что будет есть щи на свежем воздухе, целыми часами сидеть у забора и глядеть на поле. Лишь в этих мещанских, ничтожных мечтах он находил единственное утешение.



В своей усадьбе герой очень хотел рассадить крыжовник. Эту цель он сделал смыслом всей своей жизни. Не доедал, не досыпал, одевался как нищий. Он копил и клал деньги в банк. Привычкой для Николая Ивановича стало читать ежедневные газетные объявления о продаже имения. Ценой неслыханных жертв и сделок с совестью он женился на старой некрасивой вдове, у которой водились деньги. Фактически герой свел ее в могилу, уморив голодом.



Наследство позволило Чимше-Гималайскому купить долгожданное имение с крыжовником. Николай Иванович даже не задумывался о том, что он виновен в смерти человека. «Деньги, как водка, делают человека чудаком»,- говорит Иван Иванович. В этой связи ему вспомнилось два страшных, трагических случая. В городе жил купец, который съел с медом все свои деньги, выигрышные билеты, чтобы они никому не достались. Барышник на вокзале обеспокоен лишь тем, что в сапоге его отрезанной ноги осталось двадцать пять рублей.



Эти отдельные случаи свидетельствуют о потере человеком собственного достоинства. Жизнь людей утратила свою значимость. На первый план выдвигаются корыстные интересы, деньги, жадность. Эта страшная болезнь поразила душу Николая Ивановича, обратила ее в камень. Он приобрел себе собственность, но она оказалась не такой, какой он представлял себе в мечтах. Фруктового сада, крыжовника, пруда с уточками не было. По обе стороны его земли находились два завода, «кирпичный и костопальный». Но Николай Иванович не обращал внимания на грязную среду. Он посадил двадцать кустов крыжовника и зажил помещиком.



Свое приобретение герой торжественно назвал в свою честь – «Гималайское тож». На рассказчика эта усадьба произвела неприятное впечатление. Везде канавы, заборы. Невозможно было проехать.

Чехов использует точные бытовые и психологические детали. Ивана Ивановича встретила «рыжая собака, похожая на свинью». Ей было лень даже залаять. Из кухни вышла голоногая «толстая, голоногая кухарка, тоже похожая на свинью».

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