Сочинение Анализ рассказа И. Бунина «Легкое дыханье»

Тридцать три года вдали от Родины – именно столько провел за рубежом Иван Алексеевич Бунин. Последние тридцать три года из его, в общем-то, долгой жизни. Нелегко они дались писателю – ностальгия каждодневно мучила Бунина. Вот почему действие большинства произведений писателя, созданных за рубежом, происходит дома, в России. Особое место среди них занимают рассказы, посвященные любовной тематике.



Жемчужиной творческого наследия И. А. Бунина по праву считается рассказ «Легкое дыхание». Здесь так трепетно передано чувство прекрасного, так ярко запечатлен образ главной героини, наделенной трагической судьбой…



Кроме того, необычно само построение, композиция произведения. В этом рассказе полностью нарушены хронологические рамки, текст пестрит контрастами, без которых, наверное, невозможно было бы понять авторский замысел.



Итак, уже с первых строк повествования складывается двойственное ощущение. С одной стороны, перед читателем открывается картина, изображающая кладбище, «просторное… еще далеко видны сквозь голые деревья памятники, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста». С другой – «фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами». Жизнь и смерть, радость и печаль – это и есть символ судьбы главной героини рассказа, Оли Мещерской.



Далее автор описывает детство девочки. Точнее, он переходит от рассказа о безоблачном детстве и отрочестве героини к трагическим событиям последнего прожитого ею года: «Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года от всей гимназии, - изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз». Оля действительно выделялась из толпы гимназисток и не только внешней красотой, но и своей непосредственностью. Героиня не боялась быть смешной, не боялась, что у нее растрепались волосы, оголились при падении колени, перепачкались пальцы. Возможно, именно поэтому ее полюбили дети из младших классов – Оля была искренна и естественна в своих поступках. Возможно, именно поэтому у героини было больше всего поклонников.



Олю Мещерскую считали ветреной: «Последнюю зиму Мещерская совсем сошла с ума от веселья». Автор четко показывает разницу между кажущимся, внешним и истинным, внутренним состоянием героини: полудетское состояние бегающей на перемене гимназистки и ее шокирующее признание в том, что она уже женщина.



Далее в рассказе даются краткие сведения о том, что через месяц после разговора в комнате классной дамы «казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший …ничего общего с тем, кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее». На суде этот офицер заявил, что Оля соблазнила его (она, юная гимназистка, его, пятидесятилетнего мужчину!), обещала быть женой, но на вокзале призналась, что никогда не любила его и не думала о браке с ним. Затем героиня дала казаку прочесть страницу из дневника, где описывает свое состояние и события того памятного дня, когда была близка с этим офицером: «Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход…Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!» Несмотря на эти слова, мне кажется, Оля полностью не осознавала серьезность происходящего, душа ее чиста и невинна, она совсем еще ребенок с претензией на «взрослость».



Бунин наделяет рассказ «Легкое дыхание» сложной композицией: от факта смерти героини к описанию ее детства, затем - к недавнему прошлому и его истокам. В финале писатель словно возвращается к первым строчкам своего рассказа, к «апрельским дням». Он описывает «маленькую женщину в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева». Это классная дама Оли Мещерской, которая ходит каждое воскресенье на ее могилу и «часами всматривается в ее личико».



Мне кажется, что образ классной дамы в этом рассказе вовсе не случаен. Он как бы оттеняет Олю, контрастирует с ней. Учительница, в отличие от главной героини рассказа, живет выдумкой, заменяющей ей реальную жизнь. На самом же деле, классная дама является последним звеном, замыкающим цепочку на редкость равнодушных к Оле лиц. Картину духовной нищеты окружения Мещерской Бунин рисует мастерски, очень убедительно. Мысль о том, что в однообразном, бездушном мире чистые порывы обречены, вносит трагическую интонацию в рассказ.



Зачем же ходит на могилу к Оле классная дама? Смерть Оли пленила ее новой «мечтой». Учительница вспоминает «бледное личико Оли в гробу» и то, что однажды подслушала беседу героини со своей подругой. Оля Мещерская рассказывала своей подруге, что прочла в папиной книге о том, «какая красота должна быть у женщины»: «Там, понимаешь, столько сказано, что всего не упомнишь…но главное, знаешь ли что? Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть…»



Действительно, главная героиня обладала легким, естественным дыханием – жаждой какой-то особенной, неповторимой судьбы. Совсем неслучайно, на мой взгляд, об этой заветной Олиной мечте сказано под конец рассказа. Внутреннее горение Мещерской неподдельно и могло бы вызвать большое чувство. Но этому помешало бездумное порхание Оли по жизни, ее пошлое окружение. Автор показывает нам неразвившиеся прекрасные возможности девушки, ее огромный потенциал. Все это, по мнению Бунина, не может исчезнуть, как никогда не исчезнет тяга к прекрасному, к счастью, к совершенству, к легкому дыханию…



Способна ли это понять классная дама? Способна ли она разгадать тайну легкого дыхания? Долго ли ей предстоит простоять под дождем и снегом, прежде чем она хотя бы приблизиться к тому, что поняла Оля?. . .