Сочинение Анализ рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник»

И. А. Бунин оставил достаточно богатое литературное наследие. Он писал рассказы, повести, романы, был восхитительным поэтом. Но, пожалуй, известнейшим произведением Бунина является цикл «Темные аллеи». Каждый рассказ этого цикла посвящен теме любви. Это чувство для Бунина непостижимое, неистовое, пронзительное, счастливое и горестное в один и тот же миг.

Одним из самых замечательных произведений этого цикла, на мой взгляд, является рассказ «Чистый понедельник», написанный в 1944 году. Бунину шел 74 год, в мире бушевала Вторая мировая война, Россия попала под страшный удар вражеской армии, решалась судьба нашей Родины. Писатель очень переживал за Россию, всей душой был со своей страной. Состояние нестабильности, тревожности не могло не отразиться на творчестве Бунина. Именно в это время особенно остро встает перед писателем вопрос об истоках и сути русского национального характера, о загадке русской души, о тайнах национальной психологии.

Очень трудно увидеть все эти размышления, читая рассказ «Чистый понедельник» поверхностно, обращая внимание только на сюжет. Это произведение очень глубокое и неоднозначное.

В рассказе есть всего два героя: он и она. У них нет даже имен, хотя замечается это не сразу – так легко, интересно, захватывающе ведется повествование. Отсутствие имени характерно, пожалуй, скорее для героини, ведь ее духовный облик чересчур сложен, неуловим, она таинственна, загадочна. Всю историю мы слышим будто бы из первых уст, рассказывает ее сам герой.

Примечательно то, что хоть сами герои не названы по именам, Бунин дает нам очень четкие временные рамки. Действие происходит в декабре 1911 – марте 1912 годов. Писатель окружает нас реальными историческими лицами, современниками Бунина, которые стали своеобразными «символами» эпохи. Герои знакомятся на лекции, которую читает Андрей Белый, на театральном капустнике мы видим Станиславского и Москвина, которые выделывают под «хохот публики отчаянный канкан», героиню приглашает на танец известный театральный деятель Сулержицкий, а изрядно подвыпивший Качалов едва не падает, пытаясь поцеловать руку «царь-девице».

Довольно интересно выстраивание героев в произведении. В центре рассказа находится героиня, герой как бы при ней. Она составляет смысл его жизни: «… был несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее». Героиня мудра, она, как кажется, глубже героя. Поражают ее высказывания: «Кто же знает, что такое любовь?. . », «Счастье, счастье… Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету». Герой все время пытается разгадать, что составляет секрет ее женского обаяния: внешность? жесты? манера держаться? Он пытается понять ее, осознать, каков источник ее духовного странничества?

В героине Бунина совмещены противоположные начала, ее душа просто соткана из противоречий. С одной стороны, она любит роскошь, светскую жизнь, но это уживается в ней с внутренней тягой к иному, значительному. Она увлекается западно-европейскими модными писателями и, в то же время, любит, прекрасно понимает и хорошо знает русскую литературу, которую периодически цитирует наизусть. За видимым европейским лоском скрывается исконно-русская душа. Героиня с тихим восторгом рассказывает о старообрядческих похоронах, наслаждается звучанием древнерусского имени. Сложность, самобытность ее души раскрывается нам не явно, а вскользь, в неожиданных фразах, мудрых и оригинальных изречениях.

Переживания героини недоступны рассказчику, он не понимает ее поведения. Девушка принимает его дерзкие ласки, но не позволяет дойти до конца, она прерывает его разговоры о свадьбе, об узаконивании их отношений. Мне кажется, что герой чересчур зациклен на своих чувствах к ней, именно поэтому он не способен узнать ее глубже, понять суть ее поступков. Для него становится шоком тот факт, что девушка посещает Рогожскую старообрядческую церковь, Новодевичий монастырь, храм Христа Спасителя.

Героиня умна, красива, независима, богата, но «похоже было на то, что ей ничего не нужно: ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом…» В этом мире она лишь мучительно ищет себя. Окончание рассказа, на мой взгляд, довольно предсказуемо: девушка отдается герою в их последнюю ночь, а на следующий день уезжает. Из письма рассказчик узнает, что она находится в монастыре на послушании, готовится принять постриг.

Герой очень тяжело воспринимает это расставание. Он ходит по самым грязным кабакам, спивается, опускается. В один момент его все-таки настигает некое безнадежное смирение. Именно в этот момент он в последний раз встречает свою возлюбленную в церкви среди других монахинь.

Можно ли себе представить героиню в ситуации мирского счастья? Думаю, это невозможно. В ее душе живет вечная потребность в душевной чистоте, жажда веры. И решение изменить жизнь приходит к ней именно в чистый понедельник, в первый день Великого поста. Мне кажется, в этом произведении Бунин выразил свою надежду на то, что вскоре такой чистый понедельник наступит для всей России, она очистится от своих грехов и духовно возродится для новой, лучшей жизни.

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