Сочинение Анализ рассказа М. Шолохова "Родинка"

Рассказ М. Шолохова «Родинка» входит в цикл «Донские рассказы», впервые был опубликован в газете "Молодой ленинец" в 1924 году. С него, собственно, и начинается творческая биография Шолохова. Тема гражданской войны, актуальная в то время, в этом рассказе проливает свет на ещё одну её трагическую сторону, показывая всю жестокость и нелепость. «Родинка» написана узнаваемым, своеобразным по стилистике «шолоховским» языком.



В рассказе два главных героя, таких разных, сражающихся против друг друга, каждый за свою правду. Это красный командир Николка Кошевой и старый казачий атаман. Автор повествует читателю историю их судеб, рассказывая о прошлом и настоящем. Интересно, что знакомство начинается с бытовых, пейзажных зарисовок того, что окружает героев.



«На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба» - это хата, где квартирует Николка. Она стоит над Доном: «Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды». Третья часть начинается с такого описания: «По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся».

Через эту местность ведет атаман свою банду. Обе зарисовки далеки от эстетического идеала, помогают передать запустение, будни никому не нужной войны.



Молодому командиру всего восемнадцать лет. Его детство – детство обычного ребенка, но он рано узнал горечь утраты: пропал отец, умерла мать. Он уже три года воюет, и война успела ему надоесть. Единственное, что связывает героя с прошлым – воспоминания и такая же, как у отца, «величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки» родинка – символ родства, связи поколений. Николка молод, смел и горяч, «раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает». В этих строках он сравнивается с молодой птицей, в то же время, он «неук, сосунок», ( как жеребенок), вся жизнь впереди.



Другой главный персонаж - атаман. Шолохов показывает его нелегкую военную судьбу. «Семь лет не видал атаман родных куреней», его душа зачерствела. Всю трагичность этого помогает передать метафора: «следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги», с которыми автор сравнивает внутренний мир атамана. Поэтому атаман ни дня не бывает трезвым, все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.



Большое значение в рассказе имеют образы животных-символов, созданные автором. Атаман сравнивается с волком: «…ведет атаман банду…как набедившийся волк». А потом уже в образе живого волка мы видим образ атамана: «Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед…Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошеной куги…». Волк – существо неприятное, отрицательное, но, в то же время, в менталитете русского человека сложился образ одинокого, голодного и поэтому несчастного волка.

Также зол, обозлен и несчастен атаман. Другое сравнение помогает лучше понять его :«…поводья пустил и налетел коршуном». С одной стороны, коршун – смелая, сильная птица, но в последних строках рассказа Шолохов называет эту птицу стервятником. Здесь использована метафора: стервятник – это душа атамана, которая «нехотя» покидает мертвое тело. Птица тает «в сереньком, по-осеннему бесцветном небе», то есть в этом разрушенном и скучном мире.



Оба героя устали от войны. Николки мечтает пойти учиться, закаменевшая душа атамана тоскует по земле.



Старый мельник Лукич, как рука судьбы, сводит вместе два отряда. И вот в бою встречаются, полные ненавистью друг к другу, отец и сын, не зная, с кем на самом деле они сражаются. Жестокий бой – кульминация рассказа. «У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпалась». Самый «горячий» эпизод - бой один на один.



По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, а командир. Николка смело нападает на атамана и падает под ударом его шашки. Драматичное противостояние красных и белых оборачивается семейной трагедией: отец убивает сына. Оказываются разрушены самые святые узы семьи. Вновь появляется символ кровных уз – родинка на теперь уже мертвой ноге Николки. Страшный крик увидевшего её атамана "Сынок!. . Николушка!.

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