Сочинение Анализ рассказа М.А. Шолохова «Родинка»

Творчество Михаила Шолохова, великого советского писателя, очень отличается от всей литературы, которая повествует нам, потомкам, о страшных годах гражданской войны 20-х годов, коллективизации, раскулачивании, белом и красном сопротивлении. Отличаются его произведения, прежде всего, тем, что он никогда не судил людей, не делил их на хороших и плохих. Он рассматривал все перипетии, через которые пришлось пройти стране, только с общечеловеческих позиций, то есть ему был интересен сам человек, его душа, а не то, за какой политический строй он борется.

Шолохов не оправдывал жестокость идеей, он не любил говорить об убеждениях, а показывал жизнь такой, какая она есть. Именно поэтому в его произведениях нет предпочтения героям красного или белого движения. Он говорит обо всех.

Ярким примером такой позиции автора стал сборник «Донские рассказы». Здесь писатель рассказывает о противостоянии народа, о гражданской войне 20-х годов, которая принесла немало горя всей стране.

Это время можно назвать одним из самых страшных в истории России, так как народ боролся не против иноземного захватчика, как было в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов, а боролся сам с собой. Страна разделилась на три части: красных, белых и тех, кто просто оказался под огнем, пытаясь жить своей жизнью.

«Донские рассказы» наполнены кровавыми картинами расправы над непокорными, но, в отличие от рассказов Бабеля, в них все же сквозит доброе и вечное, что всегда привлекает в творчестве Шолохова. Писатель, как бы невзначай, вставляет красивейшие описания природы, как бы противопоставляя великолепие мира суете людей, которые слишком жестоки, чтобы решить все мирным путем.

Шолохов не делает акцент на правоте той или иной стороны, он описывает и красных и белых, позволяя читателю самому решить, за кого он. Но все же главная мысль этого сборника в том, что жестокость нельзя оправдать ничем, и что только доброта имеет значение в этой жизни.

Трагедия гражданской войны раскрывается через конкретные судьбы людей. Автор ставит по разные стороны баррикад отца и сына. Молодое поколение – красные, отцы – белые. В рассказе «Родинка», одном из самых проникновенных произведений этого цикла, белый атаман убивает красного командира, перерубив его шашкой; затем снимает сапоги с покойника, потому что обувь в то время была дорогим удовольствием, и замечает на ноге убитого родинку с куриное яйцо. Такая же есть и у него.

Страшен момент узнавания. И вот уже стонет старый казак, увидев родинку на ноге, над убитым сыном: «Сынок!. . Николушка!. . Родной!. . Кровинушка моя… Да скажи же хоть слово? Как же это, а?». Атаман понимает, что убил своего собственного сына и пускает себе пулю в рот.

Но как же он не узнал родного сына? Дело в том, что судьба развела героев рассказа. Как сообщает автор, Николка вырос без папы, тяжелая судьба выпала ему: отец пропал в германскую войну, мать умерла, и остался он сиротой. До пятнадцати лет парень жил случайными заработками, а после ушел воевать с красными. За три года, что служил Николка, получил он звание эскадронного командира.

Рассказ состоит из шести частей. Практически каждая часть начинается с описания природы, что помогает читателю увидеть красоту Донского края, на фоне которой разворачиваются страшные события по вине человека.

Так прост сюжет в рассказе, но сколько сокрыто за несказанными словами автора, сколько боли и несчастья принесло это убийство. А ведь атаман не в первый раз выстреливал в человека или зарубал его шашкой. Но ведь ни разу у него не возникало мысли убить себя за это! А почему? Потому что все остальные не были его сыновьями. Так вот он, секрет мирной и спокойной жизни, без убийств – все должны относиться к окружающим точно так же, как и к своим детям, родным и любимым.

Но не будем забывать, что красный комиссар, которого убил атаман, пытался убить и его, так что обвинять кого-то одного в этой ситуации несправедливо. Вот как говорили о погибшем товарищи Николая: «Мальчишка ведь, пацаненок, нуга зеленая, а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!» И самое интересное, что юноша хотел закончить воевать, хотел спокойной, мирной жизни. Вот что он говорит перед последней битвой: «А тут банда… Опять кровь, а я уж уморился так жить… Опостылело все… В город бы уехать… Учиться б…» Но отказать в помощи красноармейцам он не может.

Так Шолохов на очень маленьком художественном пространстве смог развернуть колоссальную картину человеческого горя. Он столкнул здесь интересы не только семьи, но и всего человечества. Что же это за правда, что за неё нужно убивать своих детей, ради кого тогда жить, если не для них?.