Сочинение Анализ рассказа М.Шолохова "Судьба человека"

В 1917 году в России была великая Октябрьская Социалистическая Революция. Почти во всех сферах жизни общества произошли изменения. В том же числе были изменения и литературе. Нужны были новые образы, новые герои, с новыми идеалами, ценностями. Так, на смену Евгению Онегину, Чичикову, Печорину пришли люди из рабочего класса. Стали цениться такие качества как трудолюбие, мужество, честность, товарищество. Вся литература перестраивалась под коммунистическую идеологию.

Одним из таких произведений стал рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Это не просто интересная исто¬рия, а действительно судьба реального человека, Андрея Соколова, испытавшего нечеловеческие муки, тяготы, терзания.

Сюжет рассказа не выдуман. Как то весной 1946 года автор случайно встретил на реч¬ной переправе мужчину, который вел за руку мальчи¬ка. Усталые путники подошли к нему и сели рядом от¬дохнуть. Тогда-то и поведал писателю случайный со¬беседник историю своей жизни. Целых десять лет вынашивал Шолохов замысел этого произведе¬ния. Размышляя о судьбах тех, кто прошел Великую Отечественную войну, и вскоре за семь дней написал рассказ «Судьба человека».

В довоенное время Андрей Соколов жил обычной для советских людей жизнью. Имел любящую жену, троих детей, дом, хорошую работу. В его жизни не было ничего, что расстраивало его. Он был в достатке. Но все изменилось, когда пришла война.

В расстроенных чувствах Андрей ехал на фронт, так как жена уже попрощалась с ним навсегда. На фронте он вел себя храбро, мужественно и очень достойно. Он всегда был готов идти на помощь своим товарищам, рисковал собой ради победы Красной Армии. Это проявилось, когда он сам вызвался везти боеприпасы для артиллерийской батареи на передний край. Также достойно он вел себя и в плену. Например, он спас от смерти незнакомого ему взводного, которого как коммуниста собирался выдать фашистам сослуживец Крыжнев, которого Андрей вскоре задушил, как предателя. Не терял он свою честь человека и перед немецкими офицерами, не отрекался от своих слов, не боялся смерти, проявлял свою силу воли. Вскоре он был принят водителем и, пользуясь случаем, совершил побег.

Война отняла у него все самое дорогое, что он имел. Семья его погибла, дом разрушен. Податься некуда. Казалось, после всех испытаний, выпавших на долю одного человека, он мог озлобиться, сломаться, замкнуться в себе. Но этого не случилось: понимая, как тяжела утрата родных и безрадостно одиночество, он усыновляет мальчика Ванюшу у которого война отняла родителей. Андрей пригрел, осчастливил сиротскую душу, и благодаря теплу и благодарности ребенка, сам начал возвращаться к жизни.

Таким образом, мы увидели Андрея Соколова храбрым, мужественным героем, характеризующего русского человека в советский период. В его облике автор подчеркивает «глаза, словно присыпанные пеплом; наполненные такой неизбывной тоской». Да и исповедь Андрей начинает со слов: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?». И не может он найти ответ на этот вопрос.

Глубокой, светлой верой в человека проникнут рассказ. Заглавие его символично, ибо это не просто судьба солдата Андрея Соколова, но это рассказ о судьбе человека, о народной судьбе. Писатель сознает себя обязанным поведать миру суровую правду о том, какой огромной ценой оплатил советский народ право человечества на будущее. .