Сочинение Анализ романа А.А. Фадеева «Разгром»

А. Фадеев в своем романе «Разгром» более объективно, чем другие советские писатели того времени, осветил гражданскую войну. В основу его произведения положены реальные события - один из эпизодов разгрома партизанского отряда на Дальнем Востоке.

Сам Фадеев писал об основной мысли своего романа: «В гражданской войне происходит отбор человеческого материала, все враждебное сметается революцией, а все, поднявшееся из подлинных корней революции, …развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей».

Очень показательно, что писатель, говоря о героях «Разгрома», называет их «человеческим материалом». Революция и гражданская война требовала именно «материала» для победы и построения нового общества. Человеческая жизнь не имела большой цены, она с легкостью приносилась в жертву во имя победы. В «Разгроме» это отчетливо показано.

Многочисленный отряд Левинсона получает партийную задачу: во что бы то ни стало пробиться в свободную от противника Тудо-Вакскую долину. С большими трудностями (преследование противников, нехватка пропитания и т. д. ) отряд пытается ее выполнить. . . Но на подходе к долине он попадает в окружение казаков. Живыми из боя выходят только девятнадцать человек из полуторосотенного отряда. Левинсон, командир отряда, прорвавшись из окружения, оглядывается на отряд, «но никакого отряда не было: вся дорога была усеяна конскими и людскими трупами…»

Человеческий материал истреблен, но главное – поставленная задача – была выполнена. Без сомнения, отряд Левинсона пополнится новыми бойцами, готовыми (и не совсем готовыми) «положить свою жизнь на алтарь революции».

Но партизаны погибают не только в сражениях. Вспомним эпизод отравления безнадежно больного Фролова. Боец стал обузой для отряда, и было принято решение дать ему яд. Или эпизод, когда у старика-корейца отнимают последнюю свинью, обрекая все семью этого человека на голодную смерть. Но Левинсон делает выбор: его бойцам еда нужнее, потому что они выполняют важную задачу.

Но несправедливо было бы представлять этого героя, как и всех революционных деятелей, партийцев, циничными и бездушными людьми, не имеющими никаких человеческих эмоций. В том то и заключалась их трагедия, что они постоянно стояли перед выбором: победа революционной идеи или человеческая жизнь, а подчас и сотни жизней.

Фадеев показывает «красного командира» Левинсона фигурой неоднозначной, обладающей слабостями, недостатками, но и большими достоинствами. Писатель отмечает, что командира очень любили бойцы за его душевность, человечность, доброту. С первых страниц мы видим, что Левинсон относится к своим подчиненным как к собственным детям, родным людям. Вот как он журит Морозку за его неповиновение: «То-то и есть, - засмеялся командир, - а сначала кобенился. . . балда!. . » Да и Морозка называет, и считает, Левинсона «братом».

Но, несмотря на мягкость и доброту, в необходимый момент Левинсон мог быть жестким, собранным, крайне целеустремленным: «Он был на редкость терпелив и настойчив, как старый таежный волк, у которого, может быть, недостает уже зубов, но который властно водит за собой стаи - непобедимой мудростью многих поколений».

На мой взгляд, главным источником силы этого героя являлась его безусловная вера в то дело, за которое он борется, - в социалистическую революцию. И ради ее победы герой готов был пожертвовать всем остальным. Хорошо это или плохо? По законам того страшного времени, я думаю, скорее хорошо. Левинсон был образцом, примером для подражания, героем, потому смог свои нравственные чувства и моральные принципы подчинить требованиям эпохи.

Но с точки зрения стороннего наблюдателя это, наверное, неправильно. Мне кажется, нельзя предавать свою душу, это самое главное богатство. Хотя легко рассуждать, будучи отделенным от той эпохи многими десятками лет. А как понять, что правильно, а что нет, когда находишься в самой «гуще»? Когда от тебя требуется моментальное решение? Когда постоянно над тобой «висит» угроза смерти, если не от «красных», то от «белых»?

Я не знаю, как бы поступил в той ситуации, но считаю, что понятие «гуманизм» не может иметь никаких определений. Гуманизм или существует, или нет. Он не может быть «классовым», то есть избирательным. Для тех, кто борется на стороне «красных», его нужно проявлять, для тех, кто враг или просто не бросается на амбразуру, не нужно. По-моему, это просто смешно или, что страшнее, жестоко, безнравственно.

Таким образом, в своем романе Фадеев смотрит на события революции с позиции «красного». Но примечательно то, что он совсем не приукрашивает революционных будней.

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