Сочинение Анализ романа "Жизнь Арсеньева" Бунина И.А.

(1927—1933). Совершенно естественно, что многие русские писатели обращались в эмиграции к автобиографическому материалу. Автобиографические произведения создают А. Толстой («Детство Никиты»), И. Шмелёв («Лето Господне», «Богомолье»), А. Куприн («Юнкера»), Б. Зайцев («Путешествие Глеба»), В 1921 году Бунин писал: «Все дни, как и раньше часто и особенно эти последние проклятые годы, м. б. , уже погубившие меня, — мучения, порою отчаяние — бесплодные поиски в воображении, попытки выдумать рассказ, — хотя зачем это? — и попытки пренебречь этим, а сделать что-то новое, давным-давно желанное, и ни на что не хватает смелости, что ли, умения, силы, а м. б. , и законных художественных оснований? — начать книгу, о которой мечтал Флобер. “Книгу ни о чём”, без всякой внешней связи, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть». И наконец, он приступает к созданию такой книги.

Автобиографический роман Бунина «Жизнь Арсеньева» повествует о юноше, живущем в России в конце XIX — начале XX столетия. Герой мучительно ищет идеал, он обретает и вновь теряет свой Дом. Роман отличается широтой типизации явлений, событий, фактов русской жизни почти за 50 лет.

«Жизнь Арсеньева» показывает юность писателя и социальные отношения в России; действие не сквозное, оно представляет собой сплав лирического, повествовательного, описательного и философского элементов.

Четыре книги романа уже появились в печати, когда в 1933 году Шведская академия приняла решение о присуждении Ивану Алексеевичу Бунину Нобелевской премии: «за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер».