Сочинение Анализ сказки М.Е. Салтыкова – Щедрина «Дикий помещик»

Сатирическое изображение действительности проявилось у Салтыкова-Щедрина (наряду с другими жанрами) и в сказках. Здесь, как и в народных сказках, сочетается фантастика и реальность. Так, часто у Салтыкова-Щедрина звери очеловечены, они олицетворяют собой пороки людей.

Но есть у писателя цикл сказок, где героями выступают люди. Здесь Салтыков-Щедрин выбирает другие приемы для высмеивания пороков. Это, как правило, гротеск, гипербола, фантастика.



Такова сказка Щедрина «Дикий помещик». В ней глупость помещика доведена до предела. Писатель иронизирует над «достоинствами» барина: «Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть; куда ни глянут – все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотина на водопой пойдет – помещик кричит: «Моя вода!» Курица за околицу выйдет – помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух – все его стало!»



Помещик считает себя не человеком, а неким божеством. Или, по крайней мере, человеком высшего разряда. Для него в порядке вещей пользоваться плодами чужого труда и даже не задумываться об этом.



Мужики «дикого помещика» изнывают от тяжкого труда и жестокой нужды. Замученные гнетом, наконец, крестьяне взмолились: «Господи! Легче нам пропасть и с детьми малыми, нежели всю жизнь так маяться!» Услышал их бог, и «не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика».



Поначалу казалось барину, что хорошо теперь заживется ему без крестьян. Да и все благородные гости помещика одобряли его решение: «- Ах, как это хорошо! – хвалят помещика генералы, - стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет? - Нисколько, - отвечает помещик».



Кажется, что герой не осознает всю плачевность своего положения. Помещик только предается мечтам, пустым по своей сути: «и вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было; думает, какой он плодовитый сад разведет: вот тут будут груши, сливы…» Без своих крестьян «дикий помещик» только тем и занимался, что нежил свое «тело рыхлое, белое, рассыпчатое».



Вот в этот момент и начинается кульминация сказки. Без своих крестьян помещик, не умеющий и пальцем шевельнуть без мужика, начинает дичать. В щедринском сказочном цикле дается полный простор для развития мотива перевоплощения. Именно гротеск в описании процесса одичания помещика помог писателю со всей ясностью показать, как алчные представители «дирижирующего сословия» могут превратиться в самых настоящих диких животных.



Но если в народных сказках сам процесс превращения не изображается, то Салтыков воспроизводит его во всех деталях и подробностях. В этом – уникальное художественное изобретение сатирика. Его можно назвать гротескным портретом: помещик, совершенно одичавший после фантастического исчезновения крестьян, превращается в первобытного человека. «Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав…а ногти у него сделались, как железные, - неторопливо повествует Салтыков-Щедрин. – Сморкаться он уже давно перестал, ходил все больше на четвереньках и даже удивлялся, как прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил какой-то особенный победный клич, среднее между свистом, шипенье и рявканьем».



В новых условиях вся суровость помещика утратила свою силу. Он стал беспомощен, как малое дитя. Теперь даже «мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: погоди, глупый помещик! то ли еще будет! Я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»



Таким образом, в сказке «Дикий помещик» показана деградация человека, обнищание его духовного мира (а был ли он вообще в данном случае?!), отмирание всех человеческих качеств.

Это объясняется очень просто. В своих сказках, как и в своих сатирах, при всей их трагической мрачности и обличительной суровости, Салтыков оставался моралистом и просветителем. Показывая ужас человеческого падения и самые зловещие его пороки, он все же верил, что в будущем произойдет нравственное возрождение общества и наступят времена социальной и духовной гармонии. .