Сочинение Анализ сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве»

Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина – это произведения скорее для взрослых, чем для детей. В подзаголовке к ним писатель так и указал: «сказки для взрослых». Почему Салтыков-Щедрин выбрал именно этот жанр? Мне кажется, что для его резких сатирических высказываний, мыслей эзопов язык сказки был самой подходящей формой.

В «Сказках» Салтыков-Щедрин развивает свои «коронные темы», которые в полной мере воплотились в «Истории одного города». Это, с одной стороны, резкая критика и сатира на российскую власть, а с другой – на русский народ.

Сказка «Медведь на воеводстве» была написана в 1884 году. Она состоит из трех коротких рассказов, представляющих собой подражание, пародию на историческую хронику. Рассказам о службе трех воевод Топтыгиных предшествует небольшое «вступление», обозначающее тему, связывающую все три рассказа. По мысли Щедрина, история состоит из списка крупных и кровавых злодеяний, совершенных правителями над своим народом. Мелкие же, иронизирует писатель, не считаются достойными внимания летописца и Истории.

Первая новелла повествует о «служаке-звере», который был направлен на воеводство «в дальний лес». Появившись в своей вотчине, медведь тут же решил устроить кровопролитие. Щедрин так пишет об этом: «Что заставило его принять такое решение - неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина». Таким образом писатель отзывается о натуре всех властьпридержащих – не то, чтобы злодей, но скотина порядочная.

Но планам Топтыгина Первого не суждено было сбыться. Свою карьеру и репутацию он разрушил самым решительным образом. По случайности, со сна, Топтыгин съел Чижика, приняв его за «внутреннего супостата». Этот Чижик был умной, но «мелкой пташкой». Такое «злодеяние» погубило Топтыгина. Все и каждый считали своим долгом указать воеводе на это.

Но за что упрекали Топтыгина? За то, что он погубил невинную душу? Вовсе нет. Самое страшное, правителя обвиняли в том, что он «не оправдал надежд» народа: «Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!» Эти слова скворца показывают отношение народа к власти. Он настолько привык ко всяким зверствам со стороны начальства, что покорно ожидает от него именно этого. Кроме того, если никаких жестокостей не получается, то народ даже разочарован.

В начале рассказа русский народ показан как пассивная, расхлябанная, надеящаяся на «авось» масса: «Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо приедет майор, - говорили они, - засыплет он нам - тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

Карьера Топтыгина была окончательно загублена. Не помогли даже кровопролития, которые он учинил, чтобы загладить свою «вину». Начальство, Лев и Осел, не смогли забыть «грех» воеводы. В итоге его разжаловали: «Так и остался Топтыгин 1-й майором навек».

Второй Топтыгин был умнее первого. Он заранее составил план своей «кампании». Но, прибыв на место, выяснил, что все разгромили уже до него. В его вотчине не было ни типографии, ни университетов. Что же оставалось делать бедному медведю, как прославиться? Топтыгин решил уничтожать своих подопечных физически. Но такой поворот дела не понравился мужикам. Они примерно наказали Топтыгина – содрали с него шкуру.

Удивительно, но и народное терпение, оказывается, имеет свои пределы. Случай со вторым Топтыгиным указывает на это.

«Что же делать воеводам?! – вопрошает писатель. - Как им продвинуться по службе?» Топтыгин Третий нашел самый верный способ. Он решил, что самые «лучшие» кровопролития – это кровопролития «натуральные». Этот воевода весь свой век проспал в берлоге, пустив жизнь народа на самотек. В ней совершались «натуральные» происшествия, были жертвы, но все это шло «в копилку» воеводе. Лежа у себя в берлоге, он не только получал поощрения от начальства, горестно замечает Щедрин. Но и народ, зная обычай, нес и нес подати своему «хозяину», чтобы он их не трогал.

Все было бы тихо и смирно, с одной стороны, и беспросветно, с другой. Но третья новелла заканчивается знаменательной фразой: «Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей».

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