Сочинение Анализ сказки Салтыкова-Щедрина "Здравомысленный заяц"

Сказки Салтыкова-Щедрина нередко называют политическими сказками-сатирами. В этих коротких произведениях писатель с помощью метафорических образов и намеков показывал пороки самодержавного строя. Всего Салтыковым-Щедриным было создано более 30 сказок, большинство из них – в 80-е годы 19 века. Форма сказки была наиболее удобна для обхода цензуры в период политического разгула и наиболее близка и понятна для простого русского человека. И народ понимал остроту «щедринской» сатиры, скрытой за незамысловатой речью и зоологическими масками. Писатель создал новый, оригинальный жанр сказки, в которой фантастика сочетается с реальной, злободневной политической действительностью. В основе сюжетов сказок Салтыкова-Щедрина лежит сатирическая ситуация, но за ней всегда угадываются реальные общественные отношения. Образы героев по сути дела представляют собой воплощения типов людей России конца 19 века.



В большинстве сказок Салтыкова-Щедрина главными действующими лицами выступают звери: пескари, воблы, медведи… Одним из сатирических произведений на «звериную» тему является «Здравомысленный заяц».



Здравомысленный заяц — герой одноименной сказки, который «так здраво рассуждал, что и ослу впору». Он считал, что «всякому зверю свое житье предоставлено» и что, хотя зайцев «все едят», он «не привередлив» и «всячески жить согласен». В пылу этого философствования заяц был пойман Лисой, которой наскучило слушать умные речи, и хищница, не задумываясь, съела говорливого зверя. Герои произведения являются типичными действующими лицами во многих народных сказках, где Заяц и Лиса противопоставлены друг другу. Однако, эта сказка – не очередное сказание о лисьей хитрости и заячьей глупости и трусости. Изображая животных, автор хотел, чтобы обыватель, читая сказку, перенес содержание на себя, понял содержащийся в ней скрытый смысл.



Прототипом главного героя в «Здравомысленном зайце» является не благородный и умный идеалист-философ, а обыватель-трус, надеющийся на доброту угнетателей. Зайцы не сомневаются в праве волка и лисы лишить их жизни, они считают вполне естественным, что сильный поедает слабого, но надеются растрогать волчье сердце своей честностью и покорностью: "А может быть, волк меня. . . ха-ха. . . и помилует!" Хищники же остаются хищниками. Зайцев не спасает то, что они "революций не пущали, с оружием в руках не выходили".



Основная мысль сказки, на мой взгляд, заключается в том, что не всегда разумные и «здравомысленные» размышления способны разрешить проблемную ситуацию. В большинстве случаев нужно действовать, а не разглагольствовать, а в случае с Зайцем – бежать, спасать жизнь, а не надеяться на жалость и благородство Лисы. Рассуждения Зайца нельзя назвать бессмысленными и не относящимися к делу, он имеет свою точку зрения и высказывает свои мысли. Но здравомыслие, приправленное чрезмерной болтливостью и хвастовством, не спасло трусливую шкуру Зайца.



В большинстве своих сказок, в том числе и в «Здравомысленном зайце» Салтыков-Щедрин использовал прием гротеска – изображение жизни, при котором отрицательное рисуется в обнаженном, преувеличенном виде. Также в этой сказке автор прибег к аллегории: в образе Зайца он нарисовал трусливого обывателя, в образе Лисы – представителей угнетающего класса. Читать произведения легко и интересно из-за множества народных поговорок, пословиц, иносказаний, которые метко передают смысл и вызывают у читателя ироническую улыбку.



В заключении хочется добавить, что высказанные писателем в сказках мысли современны и сегодня. Сатира Салтыкова-Щедрина проверена временем и особенно остро она звучит в период социальных неурядиц, подобных тем, которые переживает сегодня Россия. .