Сочинение Анализ стихотворений И.А. Бунина «Октябрьский рассвет» и «Голуби».

Имя И. А. Бунина известно прежде всего как имя прекрасного прозаика. Этот писатель, первый из русских литераторов, получил Нобелевскую премию именно за свои прозаические произведения. Но Бунин писал и прекрасные стихи. Более того, сам он прежде всего ценил именно свои стихотворные опыты. Стихотворения Бунин писал на протяжении всей своей жизни. Наверное, только в них писатель смог выразить все свои переживания и эмоции, смог отразить жизнь своей души.

Стихотворения «Октябрьский рассвет» и «Голуби» - яркое тому подтверждение. Написанные в разное время («Октябрьский рассвет» - 1887, «Голуби» - 1903), они объединены единой темой – любования, восхищения русской природой и, вызванное этим, восхищение жизнью, всеми ее проявлениями.

«Октябрьский рассвет» - совсем небольшое стихотворение. Внешняя ее композиция составляет всего лишь два пятистишия. Это стихотворение описывает осенний рассвет. Первое пятистишие дает описание рассвета, пробуждения деревенской природы, второе рисует рассвет с самой деревне.

Первая часть стихотворения полностью построена на метафоре одушевления: «ночь побледнела, и месяц садится», «туман на лугах серебрится», «камыш отсырел и дымится», «ветер шуршит камышом». Создается ощущения жизни живых существ, их раннего пробуждения. Этот эффект усиливается за счет использования «одушевленных» эпитетов: «сонный туман». Кроме того, Бунин использует в художественно-изобразительных средствах первой части деревенскую лексику. Так, он сравнивает месяц с красным серпом (сравнение и эпитет). Это вовсе не случайно. Автор описывает прелесть деревенского рассвета, он как бы погружает читателя в этот мир. Поэтому и в стихотворении используются фольклорные мотивы: одушевление природы, реалии деревенского быта.

Вторая часть развивает тему, начавшуюся в первой. Взгляд лирического героя и читателя перемещается в деревню:

Тишь на деревне. В часовне лампада

Меркнет, устало горя.

И в этой части автор использует метафоры одушевления. Лампада приравнивается к человеку, стражу покоя. Всю ночь она оберегала жителей деревни от злых сил. Теперь же, на рассвете, она передает свой пост другому стражу – солнцу. Так, вместе с этим образом, в стихотворение входит религиозный мотив как неотъемлемая часть русского народа, русского сознания. Знаменательно, что описание рассвета в деревне автор начинает именно с лампады. Как красный угол с иконой – это главное место в каждой православной избе, так и церковь – главное место в любой русской деревне.

Далее лирический герой обращается к описанию сада. Может быть, это сад в усадьбе лирического героя или перед избой, в которой герой остановился проездом. И здесь природа живет своей жизнью, трепеща и приветствуя первые лучи солнца:

В трепетный сумрак озябшего сада

Льется со степи волнами прохлада. . .

Завершается стихотворение финальной фразой, подводящей итог всему предыдущему описанию: «Медленно рдеет заря».

На мой взгляд, это стихотворение очень лирично, оно очень точно передает впечатление, настроение от утреннего деревенского пейзажа. Автор мастерски и очень подробно рисует все детали деревенской природы и быта. Не скрывает он скупости красок осеннего пейзажа, неютности деревенского быта.

В «Октябрьском рассвете» Бунин сумел не просто изобразить осенний деревенский пейзаж, но и очень точно и лирично создать портрет самой русской деревни с ее тяготами, заботами, тоской. Поэтому можно сказать, что это стихотворение о России, что оно посвящено теме Родины.

В стихотворении «Голуби» также описывается осенняя природа. Но здесь взято не конкретное время суток, а описание поздней осени вообще. На это нам указывает деталь: «сожжен цветник морозом».

«Голуби» также внешне состоят из двух частей. Первая, совсем небольшая, часть играет роль вводного элемента, вступления. Она лишь определяет, что действие происходит поздней осенью, а, кроме того, уже здесь намечается присутствие лирического героя (здесь он более активен, чем в стихотворении «Октябрьский рассвет»).

Вторая часть начинается с описания осенней природы.

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