Сочинение Анализ стихотворений «Как тяжко мертвецу среди людей», «Ночь, улица, фонарь аптека», «Поэты», «Друзь

У Блока в стихотворении «Как тяжко мертвецу среди людей» появляется образ чиновника-мертвеца, винтика большой государственной машины, который не способен чувствовать, радоваться. Он ведет обычную внешнюю жизнь: ходит на службу, посещает балы, разговаривает, улыбается, но он мертв, потому что не испытывает никаких чувств. Он – порождение общества. Его черты Блок видел и в себе, и в окружающих.



Кольцевая композиция стихотворения «Ночь, улица, фонарь аптека» подчеркивает бессмысленный круговорот жизни человека и, возможно, всего человечества в целом. Это стихотворение называют самым пессимистическим в мировой литературе.

Стихотворение Блока – выражение боли, иногда – скепсиса, трагедии, но отождествлять мир героя с самим поэтом нельзя, т. к. у Блока всегда была вера в любовь, в Россию, таким образом, лирический герой выражает лишь одну грань мировоззрения поэта.



Поэты в одноименном стихотворении Блока противопоставлены обывателям. Новаторство в том, что мир поэтов изображен дисгармонично. Автор пишет, что поэты посвящают свою жизнь вину и усердной работе, они считают себя выше и лучше, чем есть («надменная улыбка»), но, несмотря на несовершенный мир поэтов («квартал вырос на почве болотной и зыбкой»), их мир оказывается выше и лучше, чем мир обывателей. Так как поэтам дана возможность творить:



Пусть жизнь меня в землю втоптала, -

Я верю: то бог меня снегом занес,

То вьюга меня целовала!



В стихотворении «Друзьям» звучат трагические, исповедальные ноты, мотив бездомности. Автор поднимает проблему творца и творчества. Поэт – фигура трагическая, он разочарован в том мире, который создает, он видит, что его не понимают. И единственное, что остается, вера в то, что он «расчищает путь для наших далеких сынов». .