Сочинение Анализ стихотворений «Признание» Пушкина и «Признание» Баратынского
Передо мною два произведения с одним и тем же названием: «Признание» Пушкина и «Признание» Баратынского. На первый взгляд, когда прочитаешь единожды, складывается ощущение, что стихи об одном и том же. Однако, при более глубоком изучении прорисовываются образы лирических героев, испытывающих совершенно противоположные чувства.
Сходства обоих стихотворений заключаются в следующем: по характеру оба произведения являются лирической поэзией, по жанру – элегия. В обоих стихотворениях лирические герои выражают их очень откровенно, открывают сокровенные уголки своей души.
Различия стихотворений заключается в том. Что если «Признание» лирического героя Пушкина трогательное. Нежное признание в настоящей любви,
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
то у Баратынского любовь уже прошла
И милый образ твой
И прежние мечтанья;
Безжизненны мои воспоминанья;
В произведениях прослеживается разное отношение лирических героев и к жизни, и к любимой. Так, пушкинский лирический герой – бесконечный романтик, жаждующий жизни, любви
Мой ангел, я любви не стою
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудо!
Ах, обмануть меня не трудно!
Я сам обманываться рад!
Любимая для лирического героя Пушкина – «небесное божество»
Я в умилении, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!
Баратынский грустит
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд
Со мною
Не властны мы самих себе
И, в молодые наши мечты,
Даём поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе
Его как будто веселит, что некогда любимая будет огорчена
И весть к тебе придёт, но не завидуй нам
Обмена тайных дум не будет между нами
Величие поэта в том, что он умеет создать настроение, создавая художественные образы, может пойти среди читателей своих единомышленников, проникая в сокровенные «уголки души». .