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Сочинение Анализ стихотворений «Признание» Пушкина и «Признание» Баратынского

    Передо мною два произведения с одним и тем же названием: «Признание» Пушкина и «Признание» Баратынского. На первый взгляд, когда прочитаешь единожды, складывается ощущение, что стихи об одном и том же. Однако, при более глубоком изучении прорисовываются образы лирических героев, испытывающих совершенно противоположные чувства.
     Сходства обоих стихотворений заключаются в следующем: по характеру оба произведения являются лирической поэзией, по жанру – элегия. В обоих стихотворениях лирические герои выражают их очень откровенно, открывают сокровенные уголки своей души.
     Различия стихотворений заключается в том. Что если «Признание» лирического героя Пушкина трогательное. Нежное признание в настоящей любви,
     И, мочи нет, сказать желаю,
     Мой ангел, как я вас люблю!
     то у Баратынского любовь уже прошла
     И милый образ твой
     И прежние мечтанья;
     Безжизненны мои воспоминанья;
     В произведениях прослеживается разное отношение лирических героев и к жизни, и к любимой. Так, пушкинский лирический герой – бесконечный романтик, жаждующий жизни, любви
     Мой ангел, я любви не стою
     Но притворитесь! Этот взгляд
     Всё может выразить так чудо!
     Ах, обмануть меня не трудно!
     Я сам обманываться рад!
    Любимая для лирического героя Пушкина – «небесное божество»
     Я в умилении, молча, нежно
     Любуюсь вами, как дитя!
    Баратынский грустит
     Печаль бесплодную рассудком усмири
     И не вступай, молю, в напрасный суд
     Со мною
     Не властны мы самих себе
     И, в молодые наши мечты,
     Даём поспешные обеты,
     Смешные, может быть, всевидящей судьбе
    Его как будто веселит, что некогда любимая будет огорчена
     И весть к тебе придёт, но не завидуй нам
     Обмена тайных дум не будет между нами
    Величие поэта в том, что он умеет создать настроение, создавая художественные образы, может пойти среди читателей своих единомышленников, проникая в сокровенные «уголки души». .

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