Сочинение Анализ стихотворений «Признание» Пушкина и «Признание» Баратынского

Передо мною два произведения с одним и тем же названием: «Признание» Пушкина и «Признание» Баратынского. На первый взгляд, когда прочитаешь единожды, складывается ощущение, что стихи об одном и том же. Однако, при более глубоком изучении прорисовываются образы лирических героев, испытывающих совершенно противоположные чувства.

Сходства обоих стихотворений заключаются в следующем: по характеру оба произведения являются лирической поэзией, по жанру – элегия. В обоих стихотворениях лирические герои выражают их очень откровенно, открывают сокровенные уголки своей души.

Различия стихотворений заключается в том. Что если «Признание» лирического героя Пушкина трогательное. Нежное признание в настоящей любви,

И, мочи нет, сказать желаю,

Мой ангел, как я вас люблю!

то у Баратынского любовь уже прошла

И милый образ твой

И прежние мечтанья;

Безжизненны мои воспоминанья;

В произведениях прослеживается разное отношение лирических героев и к жизни, и к любимой. Так, пушкинский лирический герой – бесконечный романтик, жаждующий жизни, любви

Мой ангел, я любви не стою

Но притворитесь! Этот взгляд

Всё может выразить так чудо!

Ах, обмануть меня не трудно!

Я сам обманываться рад!

Любимая для лирического героя Пушкина – «небесное божество»

Я в умилении, молча, нежно

Любуюсь вами, как дитя!

Баратынский грустит

Печаль бесплодную рассудком усмири

И не вступай, молю, в напрасный суд

Со мною

Не властны мы самих себе

И, в молодые наши мечты,

Даём поспешные обеты,

Смешные, может быть, всевидящей судьбе

Его как будто веселит, что некогда любимая будет огорчена

И весть к тебе придёт, но не завидуй нам

Обмена тайных дум не будет между нами

Величие поэта в том, что он умеет создать настроение, создавая художественные образы, может пойти среди читателей своих единомышленников, проникая в сокровенные «уголки души». .