Анализ стихотворения А. А. Фета «Учись у них – у дуба, у берёзы»

Это произведение было написано в 1883 году, и дальнейший анализ стихотворения «Учись у них – у дуба, у берёзы» покажет, что А. Фету в нем удалось раздвинуть горизонты отражения действительности в поэзии, показав тесную связь человека с природой, их гармоническое сосуществование. Это стало новаторской идеей в поэтическом искусстве, позволило привнести свежую струю, способствующую изображению человеческой души через описание окружающего мира и природных явлений. Человек и природа в произведениях А. Фета едины.

При этом продолжить анализ стихотворения «Учись у них – у дуба, у берёзы» можно, отметив, что А. Фет предполагает в своем произведении, что, несмотря на единство человека и природы, человеку все же есть, чему у нее научиться. Дуб и берёза – деревья совершенно разные, хотя оба они – совершенно привычны для природы России и фактически являются национальными символами. При этом оба они также обладают разнообразными качествами, присущими мужчинам и женщинам, но общая их способность – успешно переживать тяжелейшие условия и вновь покрываться зелеными листьями, входя в силу. А. Фет считает, что человек таким же образом должен учиться справляться с бедами и жизненными неурядицами, вставая после них.

Поэт в своем стихотворении использует множество красочных олицетворений и эпитетов, подчеркивая то, насколько сильные невзгоды приходится переживать и человеку, и природе, но все же они должны совместно это переживать и возвращаться к нормальной жизни. Для большей выразительности А. Фет также пользуется различными синтаксическими структурами, такими, например, как осложнение простых предложений деепричастными оборотами, а также выражение основной идеи при помощи сложного бессоюзного предложения, позволяющего усилить эффект и добиться большей точности при передаче мысли. Помимо того, поэт использует один из своих обычных приемов, призванных ускорить восприятие текста стихотворения, прибегая к безличным повелительным глаголам, заставляющих действия в произведении казаться более стремительными.

Однако, потом, в третьей строфе, А. Фет прибегает к аналогии с наступлением весны после тяжелой жестокой зимы, подчеркивая, что, несмотря ни на что, рано или поздно все беды кончатся, наступит радостное спокойное состояние, как природы, так и человека. Поэт особенно обращает наше внимание на то, что всегда существует надежда на лучшее, необходимо в него верить.