Анализ стихотворения А. А. Фета «Вечер»

А. Фет создал это стихотворение в 1855 году, и оно является традиционной для его поэзии пейзажной зарисовкой одного дня. Сам Фет шутливо характеризовал себя как «природы праздный соглядатай», и в какой-то мере это было правдой – в своих произведениях он уделял огромное внимание мельчайшим деталям окружающей его природы. Проведя анализ стихотворения «Вечер», мы рассмотрим, на какие именно детали и почему обращал внимание Фет, а также, какие средства художественной выразительности он для этого использовал.

Пейзаж, описанный А. Фетом в этом стихотворении, обладает большим количеством ярких особенностей, и одна из таких – образ солнца, привлекающий внимание. Фет только в одном этом описании, занимающем две строки, использовал метафору и сразу два сравнения, что позволило ему добиться большой жизненности строк и того, чтобы они легко и надежно запоминались, принося с собой определенный образ. А. Фет в среде поэтов-пейзажистов прославился, в первую очередь, именно способностью к передаче безусловной, точной и детальной «картинки».

Так как стихотворение представляет собой зарисовку одного дня от утра и до вечера, немудрено, что особенности структуры его, как и содержания, достаточно динамичны и легко перетекают из одного в другое, стремительно сменяясь вместе со временем «на сцене». А. Фет сумел поймать и удержать в своем произведении большое количество природных изменений, ощущение стремительности и быстрого движения времени. Как показывает анализ стихотворения «Вечер», это во многом удавалось ему, благодаря способности легко и точно подбирать эпитеты-характеристики, которые, несмотря на свою лаконичность, передавали целое впечатление. Но, вместе с тем, внутреннее действие этого произведения происходит с такой скоростью, что целый день остается в памяти, как один момент из калейдоскопа ярчайших впечатлений.

Картина природы А. Фетом воссоздана во всей ее полноте, все ее фрагменты и детали гармонично «скреплены» и собраны воедино, так что стихотворение приносит с собой при чтении ощущение глубокой логической законченности и определенности. Не поддается сомнению и не требует доказательств и радостная, сугубо положительная окраска произведения, полного надежды и любви к окружающему миру.

А. Фет на протяжении всей своей жизни тонко чувствовал красоту природы и в очередной раз доказал это.