Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Подражания Корану»

«Подражание Корану» было написано в 1825.

Произведение возникло вследствие двухлетнего домашнего ареста после ссылки. Тогда юный поэт находился в поместье Михайловское и мог развлекаться разве что поездкой к соседям. Неподалеку от поместья, в Тригорском, жила П. А. Осипова. Эта особа имела живой ум, отличалась образованностью. Именно ей он посвятил цикл «Подражания Корану».

В этой статье вы можете прочитать анализ стихотворения «Подражания Корану».

Этот цикл – не раздельные главы из бытия пророка. Все они связаны между собой. Также здесь можно увидеть главные ступени в развитии человечества.

Произведение сложено из 9 стихотворений, объединенных общей мыслью.

В первом эпизоде мы узнаем о том, как Коран достался пророку, о том, что Бог милостив и добр к своим детям.

Второй эпизод посвящен женам пророка, в нем описывается вся жизнь великого мыслителя.

Суры «Абаса», «Аль-Вакиат», «Хадж» взяты в основу третьего стихотворения.

Шестая сура посвящена павшим в сражениях с неверными. Пушкин описывает рай, который ждет их в конце пути.

Седьмая сура – это пересказ «Семейства Имрана».

Предпоследний эпизод является молитвой, в которой рассказывается о праведном отношении ко всем обездоленным и оставленным без родителей.

Явной притчей является заключающее стихотворение: «И путник усталый на Бога роптал. . . ». Сюжет его очень легко понять. Замученный странник жаждет испить воды, он может думать только о физической боли. У него не осталось надежды на спасение. И он проклинает Бога, полагая, что тот оставил его одного, не заботится больше о нем. Совсем отчаявшись, герой обнаруживает перед своими глазами колодец с чистейшей водой, подобной нектару по своей сладости. Выпив, он погружается в глубокий сон, продлившийся годами. Придя в себя, странник поражен до глубины души. По воле Божьей, за считанные годы он обернулся в немощного пожилого человека. И тут нисходит Божественный свет на него. И он снова молод и бодр. Пушкиным использован миф о смерти и возрождении. Странник олицетворяет все черты человека, имеет обобщенный характер. Чудесные возрождения и старения ассоциируются с жизненным путем - от неведения к познанию истины, от тьмы к вере, от огорчения к безграничному оптимизму. Возрождается герой духовно.

Понимание Ислама Пушкиным можно описать одной фразой «да притечём и мы ко свету». Верим, что наш анализ стихотворения «Подражания Корану» поможет вам в сдаче экзаменов.