Сочинение Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Поэт»

Стихотворение «Поэт» было написано в 1827 году, когда Пушкин начал все чаще задумываться о своем предназначении.

Тема поэта и поэзии прошла через все творчество Пушкина. Стихотворение «Поэт» в этом плане не является исключением. В этом стихотворении автор говорит о поэте как о неземном существе, для которого обыденная жизнь среди обычных людей – это оковы, мешающие проснуться его душе.

Проблема взаимоотношений певца чувств и общества очень важна для Пушкина, так как он сам поэт, который хочет донести людям прекрасное, сделать их серую жизнь цветной. Но вместе с тем он понимает, что в суете его талант, его благородная цель может погибнуть как сорванный и брошенный цветок. Именно поэтому первая часть стихотворения написана в таком пессимистическом настроении. Понять все чувства автора читателю помогают эпитеты, яркие и точные, н6есущие огромную эмоционально-смысловую нагрузку. Например, «суетный свет», «хладный сон»,»детей ничтожных». И как противоположны по настроению эпитеты второй части стихотворения: «божественный глагол», «гордая голова», «широкошумные дубровы».

Разделение стихотворения на две части как нельзя лучше показывает изменение чувств лирического героя. Первая часть – это жизнь поэта без вдохновения, под гнетом обыденности до прихода Музы. Автор показывает, что без творчества поэт не может существовать, что он задыхается в серой массе жизненных проблем:

Молчит его святая лира;

Душа вкушает хладный сон,

И меж детей ничтожных мира,

Быть может всех ничтожней он.

А вторая часть – это период сотворения поэтом чего-то нового. И тогда уже ничто в целом мире не может сломить великую силу поэта, его голос проникающий повсюду. Он как бы становится выше всех людей, для него исчезает все вокруг, и он остается один на один со своим творчеством. Это и есть, по мнению Пушкина, истинное счастье поэта.

В первой части стихотворения способ рифмовки - перекрестная; в первом и третьем четверостишиях второй части – кольцевая, а во втором - перекрестная. Мне кажется, что способ рифмовки первой части и второго четверостишия второй части совпадают, потому что в них говориться об одном и том же - о взаимоотношениях поэта и общества.

Но все-таки, как бы ни различны были части стихотворения, в каждой из них Пушкин утверждает идею о том, что поэт – это необычный человек, живущей своей, ни на чью не похожей жизнью и обладающий сложной, но вместе с тем прекрасной судьбой. Недаром Пушкин сравнивает душу поэта с пробудившимся орлом – сильной, гордой и бесконечно свободной птицей….