Сочинение Анализ стихотворения А. С. Пушкина "Сожженное письмо"

Стихотворение «Сожженное письмо» было написано в 1825 году, в преиод ссылки Пушкина в село Михайловское.

Вечная тема любви разработана Пушкиным очень своеобразно. Он пишет о сожженном письме, но на самом деле речь идет о сгоревшей любви, а письмо является лишь способом передачи переживаний лирического героя, неким художественным символом.

Это стихотворение проникнуто болью и горечью с самого начала. Кажется, что у лирического героя не остается ни на что сил, но он тверд в выполнении желаний любимой: «…прощай: она велела». И опять же прощается герой не с письмом, а с любовью, которая его покидает.

Настроение лирического героя не равномерно. Едва успокоившись, он тут же снова начинает страдать; это видно, благодаря тому, что автор использует восклицательные предложения и умолчание.

Все стихотворение вообще написано в достаточно быстром темпе. Почти в каждой строке используется градация. Например:

Минуту!. . вспыхнули! пылают – легкий дым,

Виясь, теряется с молением моим.

Переживания лирического героя читателю помогают понять и многочисленные эпитеты: «жадное пламя», «милый пепел», « бедная отрада», «унылая судьба», «горестная грудь». Пепел Пушкин неслучайно называет «милым», а также «бедной отрадой», ведь это единственный след, единственное воспоминание о сгоревшей любви, без которой лирический герой не видит и проблеска счастья в своей «унылой судьбе».

В первых трех четверостишиях рифма парная (смежная), а в последнем трехстишии, две строки рифмуются по тому же принципу, что и в четверостишиях, а последняя строка не имеет рифмы. Мне кажется, автор этим хочет показать, что от горя и разочарования у героя опускаются руки. Рифма в стихотворении мужская, строфика – одиннадцатистишье.

Я считаю, что стихотворение «Сожженное письмо» - это настоящий шедевр русской любовной лирики: наполненный великими переживаниями, но вместе с этим необычайно лаконичный. .