Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный...»

Здесь вы можете ознакомиться с анализом стихотворения «Свободы сеятель пустынный. . . ».

1823 год ознаменовался для Пушкина глубоким кризисом. В это время он находился в четырехлетней ссылке, полной печальных событий для поэта. Он был лично оскорблен решением правительства о его заточении. Он находился в духовном упадке, ничто не могло его обрадовать. Эти негативные чувства овладели им всецело. Под действием этих ощущений, обдумывая свою судьбу, он написал стихотворение.

За основу взята притча из Евангелия о сеятеле. Притчу эту рассказал Иисус своим ученикам и последователям, когда они оказались в толпе. Семена, которые бросал пахарь, имели разную судьбу. Одни падали на дорогу, камень, пропадая. Иные же взрастали и давали обильный урожай. На деле же все гораздо печальнее.

Как и многие стихотворения Пушкина, это состоит из 2 частей. В первой перед нами предстает сеятель, о нем рассказывается в приподнятом тоне, с ним связана тема жизни, надежды, добра. Сеятель – это образ поэта в широком смысле слова. Семена же – поэзия. Плодородной землей для Пушкина есть свобода от оков общества. Во второй части за «мирным» народом скрыта безликая толпа без своего мнения, подобная покорному стаду. Две стороны начинают свое противоборство. И лирический герой приходит к выводу: ничто не в силах остановить толпу, заставить ее прислушаться к истине, пробудить от рабства. Все свои силы он потратил впустую.

Эта притча раскрывает новую эпоху в романтизме, с новой стороны описав проблему взаимоотношений личности и толпы. Между строк можно прочитать разочарование поэта в политической пропаганде. Абсолютно никто не слышит его призывов, автор задается вопросом, не спокойнее ли «мирным» народом живется в рабстве и послушании. К Пушкину приходит понимание, что он затеял свое дело слишком рано, народ еще не готов услышать его, выйти навстречу переменам. Поэту не представляется возможным разбудить людей «чести кличем». Судьба народа обречена, автор искренне сожалеет о том, что люди не видят очевидного. И пока не появится желание изменить жизнь, пойти против «пастуха», все останется прежним. И «семя» Пушкина не прорастет.

Несмотря на неприятные воспоминания о временах ссылки, Пушкин смог открыть понятие «Родина» с невиданной ему ранее стороны. Именно в это время он понял, зачем он живет на земле, какова его истинная цель. Надеемся, вам пришелся по душе анализ стихотворения Свободы сеятель пустынный. . . ».