Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Узник»

Перед вами анализ стихотворения «Узник».

Это стихотворение было написано в 1822 во времена южной ссылки поэта. Оно – одно и воплощений свободолюбия поэта, изложенное словами. Именно в этом году автор стихотворения проникся идеями декабристов, стал отстаивать их всей душой. Нередко Пушкин становился вдохновителем движения за свободу. По приезду в Кишинев на службу Александр Сергеевич был потрясен от увиденного им пейзажа. Он запомнил окрестности города цветущими райскими садами, в которых деревья колыхаются от легкого дуновения ветра, а увидел выжженные земли, на которых не осталось ничего.

На поэта также подействовали другие факторы: невозможность видеться с друзьями, работа, повторяющаяся изо дня в день и постоянное давление со стороны начальства. Все эти чувства заставили Пушкина ощущать себя невольником. Под такими ощущениями и возникло произведение. В этой статье вы можете прочитать анализ стихотворения «Узник».

Тематика произведения тесно связана со свободой, которой так жаждет лирический герой. Он сопоставляет себя с гордой птицей орлом, выросшим в неволе, не знавшим, что есть свобода. Но разве останавливает его это незнание от желания обладать ею всецело?

Когда поэт не был занят работой, он навещал арестантов. Познакомился с каторжником, который поведал по секрету, что собирается сбежать. Пушкин проникся к этому безымянному человеку, многие его фразы вписал на века в свое стихотворение. Наблюдается дух романтизма: побег от действительности, мечтательность.

Пушкин вложил в свое творение идею: человек обязан быть свободным, как птица, и ничто на свете не способно его удержать в клетке. Свобода – естественное желание каждой живой твари на земле. Воля – самая величайшая награда.

Композиционно стихотворение делится на две части. Обе они отличаются друг от друга настроением и интонацией. Описания, полные тьмы и грусти, отличаются от полных света и надежды на лучшее будущее стихов, где все прекрасно. От сырой, гнилой коморки со стенами, давящими своей массой, герой мысленно летит к синим далям, к горным краям. Мысли о свете и окончании темного времени его жизни вселяют новые силы.

Резкого контраста не наблюдается, и, между тем, к окончанию мы видим взволнованность героя. Он начинает со спокойного рассказа, а заканчивает свое повествование бурным, насыщенным страстью криком, требованием свободы. Эмоциональность достигает своего пика… И обрывается словами «. . . лишь ветер. . . да я!».