Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг…»

Стихотворение «Памятник» является бесспорным шедевром поэта. Тема его не оригинальна – изначально идею «поэтического знака бессмертия» подал Гораций в оде «К Мельпомене». Далее этот образ использовали Ломоносов и Державин. Но у Пушкина она зазвучала особенно выразительно; великий поэт также прекрасно отразил её на фоне собственных судьбы и порывов. Неслучайно также то, что «итоговые» стихотворения более поздних поэтов стали называть «памятниками» именно после пушкинских строк.

Что говорит анализ стихотворения «Я памятник себе воздвиг…»? Оно разбито на пять четверостиший. Первые три стиха в каждом имеют форму шестистопного ямба, характерную для оды. В четвёртом же размер «сокращается» до четырёх стоп. Благодаря такому сокращению, автор добивается усиления впечатления от строфы в целом. В первой строфе автор выражает уверенность, что его слава не исчезнет после смерти телесной, что он будет жить в своём литературном наследии. Строфа ярко показывает веру автора в то, что «божественный памятник» вечен, в отличие от любого земного колосса.

Вторая строфа развивает эту мысль, говоря в частности о том, что пока в мире существует поэзия, её творцы и поклонники, Пушкин не умрёт в «заветной лире» своих стихов.

Третий катрен звучит особенно пророчески благодаря вставленным в него архаизмам («сущий», «слух» в значении «слава»). Классик верит, что прославится на весь мир, его «назовут» и иностранцы, и ныне дикие народы.

Четвёртая и пятая строфа кажутся некоторым противоречивыми и вызывают споры. В четвёртой мы видим строки, в которых, по мнению многих, Пушкин выражает гордость своими достижениями в общественной жизни, борьбой за свободу и проповедями милосердия. Однако уже в пятой он говорит, напротив, о своём равнодушии к мирским страстям, о том, что слушает только Бога. Но детальный анализ стихотворения «Я памятник себе воздвиг…» лучше объясняет взгляды классика. Он всегда считал поэтов своеобразными «посланниками небес», эта тема находит отражение в «Поэте» и «Пророке». Таким образом, и в четвёртом катрене Пушкин лишь подчёркивает свои заслуги в тех областях, где трудиться, по его мнению, завещал ему Бог. Исходя из этого, мы видим, что и всё произведение не является похвальбой, а лишь итогом жизни поэта, который не может сам не видеть плодов своих усилий.