Сочинение Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Мне голос был. Он звал утешно...»

Стихотворение А. А. Ахматовой «Мне голос был. Он звал утешно» написано в суровом для России 1917году. В это время, в эпоху коренных политических и социальных событий, перед многими интеллигентами встал жизненно важный вопрос: «Как отнестись к революции? Остаться в России, в неизвестности или уехать за границу и не рисковать?» Некоторая часть учёных, деятелей искусства сделала выбор в пользу последнего решения. Но остальная часть интеллигенции приняла мужественное решение остаться с Россией в годы суровых испытаний. В их числе и была А. А. Ахматова. На эту тему написано её стихотворение «Мне голос был. Он звал утешно»:



Мне голос был. Он звал утешно,



Он говорил: « Иди сюда,



Оставь свой край глухой и грешный,



Оставь Россию навсегда….



Путь, пройденный поэтессой к этому стихотворению, - это путь постепенного и последовательного отказа от замкнутости душевного мира. Глубина и богатство духовной жизни, серьёзность и высота моральных требований неуклонно выводили А. Ахматову на дорогу общественных интересов. В этом стихотворении видно, как заметно расширились тематические рамки лирики Ахматовой. Рамки специфической «женской лирики» стали для неё слишком узкими.



В этом стихотворении на первый план выходит тема России. Сквозь перипетии сознания лирической героини на нас неожиданно смотрит эпоха – весь XX век с его противоречиями. Стихотворение «Мне голос был. Он звал утешно. » представляет собой яркий манифест, направленный против тех, кто в годы суровых испытаний собрался бросить Россию. Стихотворение знаменательно во многих отношениях. Оно, во-первых, провело границу между А. Ахматоватовой и «внешними» эмигрантами, действительно покинувшими Россию. А также отграничило поэтессу от эмигрантов «внутренних», по каким-либо причинам не уехавшим, но враждебным по отношению к России, вступивших на иной путь развития.



Главное, на мой взгляд, что отделило А. Ахматову от эмигрантов,- это чувство патриотизма. Поэтесса глубоко осуждала гражданскую войну, как любую другую войну вообще, тем более, что она велась между соотечественниками. Но Ахматова понимала, что в горниле мучений рождался новый мир, что пришел новый век с его переоценкой ценностей и созиданием новых отношений.



Ахматова отказывалась делить соотечественников на «красных» и «белых». Она плакала и глубоко скорбела о тех и других. В стихотворении «Мне голос был. Он звал утешно» Ахматова впервые выступила как страстный гражданский поэт глубокого патриотического звучания. Композиционно стихотворение делится на две части, которые соотносятся между собой по принципу антитезы. В первой смысловой части неведомый сладкий голос зовёт лирическую героиню покинуть свой край. Здесь он представлен «глухим» и «грешным», пустым, заброшенным, обречённым. Этот манящий в другую, благополучную жизнь голос успокаивает человеческую совесть, говорит, что стыд со временем уйдёт, ощущения вины не будет, что новая жизнь прогонит обиды, сомнения, душевную боль. Понятия чести, долга для него относительны. Главное – уйти, убежать от невзгод в иную, лучшую жизнь. В первой части отчётливо звучит мотив искушения, прельщения. Его атмосфера создаётся неторопливой, вкрадчивой интонацией, призывными обращениями, повторами: « звал утешно», «иди сюда», « оставь свой край», «оставь Россию». Этот страшный голос опутывает лирическую героиню, убеждает её отказаться от родины:



Я кровь от рук твоих отмою,



Из сердца выну черный стыд,



Я новым именем покрою



Боль поражений и обид…



Лексика первой смысловой части богата по внутреннему содержанию. Вкрадчивые, неторопливые интонации соседствуют с понятиями крови, стыда. Оставить родину – значит утопить её в крови. В душе человека не может не поселиться «черный стыд». Но искусительный голос говорит, что его можно легко погасить. Этот голос, навевающий порочные, эгоистические мысли, по моему мнению, символизирует малодушие, душевную пустоту тех, кто бросил свою страну, поддавшись слабости и искушению. Этот голос не сеет никаких сомнений в выборе лирической героини, но она не подвластна его чарам:



Но равнодушно и спокойно



Руками я замкнула слух,



Чтоб этой речью недостойной



Не осквернился скорбный дух.



Это кульминация стихотворения.

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