Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Мне ни к чему одические рати...»

Анна Ахматова занимала особенное место в русской поэзии. Ее стиль написания отличается от всех. В 1940 г. она написала очередное произведение про поэтическое ремесло.

Анализ стихотворения "Мне ни к чему одические рати. . . " открывает перед нами всю глубину поэтической мысли автора. Цикл, в который входит это стихотворение, по названию схож с основной темой стихотворения. Цикл назван «Тайны ремесла».

Стихотворение начинается с утверждения автором того, что для стихов не существует жанровых рамок. Что процесс написания стихотворного произведения неподвластен автору. Стихи льются изнутри. Этот чистый поток нельзя направить в определенное русло без потери искренности, повествование иначе будет неестественным. В своем стихотворении автор описывает процесс рождения «одуванчика» из «сора» мыслей и впечатлений, собранных автором за определенное время.

Некоторые строки этого произведения напоминают пушкинские стихи. Это не случайно. Ахматова разделяла мнение великого поэта на этот счет.

Главные строки в конце отражают основное назначение поэзии в принципе. Это ощущение радости и грусти, эмоции, которые дарят строки, написаны тонко чувствующим человеком.

Вообще творчество Ахматовой уникально. В русской литературе нет ни прецедентов, ни аналогов ему. Только Ахматова смогла стать голосом своей эпохи и пронести это качество через годы. Стихи поэтессы простые и в тоже время насыщенные эмоциями и событиями. Первые же произведения Ахматовой причислили ее к гениальным поэтам и вызвали интерес общественности. Творения поэтессы сочетаю в себе несочетаемое: классические мотивы сочетаются с оригинальностью новых веяний. Анна Ахматова видит необычное в простых заурядных вещах. Видит и излагает это простым языком и общедоступно. Читателю понятны эти стихи, он поддерживает и разделяет мнение автора. Эмоциональные позывы в стихотворении пронизывают душу и привлекают внимание. Все эти особенности в стихах Ахматовой заставляют впасть в поэтическое раздумье, стимулируют фантазию.

Анализ стихотворения "Мне ни к чему одические рати. . . " приводит нас к мысли о стройном стихе и законченности конструкции. Поэтесса предпочитает небольшой объем изложения и простоту слов, используемых для стихотворения. Тем самым делая свои стихотворения ближе к народу.