Сочинение Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Нам свежесть чувств и мысли простоту…»

Тема поэта и поэзии – одна из основных в творчестве Анны Ахматовой. В полной мере она проявилась в зрелом творчестве поэта. С возрастом Ахматова все больше и больше задумывалась над вопросами своего предназначения, природы поэтического таланта, своей судьбой.

Но проблема поэта и поэзии всегда волновала Ахматову. На мой взгляд, она, как никто другой, раскрыла этот вопрос очень многостороннее. Ахматова затронула такие аспекты, которые до нее никто с такой определенностью не раскрывал.

Это особенно отчетливо проявляется в стихотворении 1915 года «Нам свежесть слов и чувства простоту…», которое поэтесса написала в двадцатишестилетнем возрасте.

Лирическая героиня произведения чувствует себя членом единства, братства под названием «поэты». Стихотворение начинается с местоимения «нам», которое выражает эту общность, делает ее главным в жизни лирической героини. Она – поэт и этим призванием определяется вся ее судьба.

Первая строфа стихотворения представляет собой риторический вопрос героини:

Нам свежесть слов и чувства простоту

Терять не то ль, что живописцу — зренье

Или актеру — голос и движенье,

А женщине прекрасной — красоту?

В нем – множество эмоций и чувств, главное из которых – боязнь потерять свой талант, свой дар. Здесь же лирическая героиня дает определение, называет формулу поэтического таланта. Она укладывается в две метафоры: «свежесть слов и чувства простота». Что это значит? Мне кажется, суметь выразить самые естественные и присущие всем людям чувства не банальными, а яркими, но понятными всем словами.

Утратить свой талант для поэта – то же, что живописцу потерять зрение, актеру лишиться голоса, а красивой женщине потерять свою красоту. Последним сравнением Ахматова утверждает, что поэтический дар – это что-то очень естественное для поэта, то, что дается ему от природы, как красота прекрасной женщине.

Во второй и третьей строфе лирическая героиня, чувствуя себя опытным поэтом, обращается к молодым, дает им наставленье. Поэтому две последние строфы построены с помощью повелительных предложений:

Но не пытайся для себя хранить

Тебе дарованное небесами:

Осуждены — и это знаем сами —

Мы расточать, а не копить.

Поэтический талант дан человеку свыше. И он не может распоряжаться им по своему усмотрению. Он лишь выполняет свое предназначенье. А оно не такое уж и легкое. Недаром в речи лирической героини проскальзывает: «осуждены». Поэт вынужден отдавать людям все: свои творения, а вместе с ними и часть своей души.

Последняя строфа развивает тему предназначенья поэта. Его Ахматова видит в традициях русской поэзии. Можно сказать, что в этих мыслях поэтесса является продолжательницей традиций Пушкина и Лермонтова:

Иди один и исцеляй слепых,

Чтобы узнать в тяжелый час сомненья

Учеников злорадное глумленье

И равнодушие толпы.

Первая строка перекликается с творчеством А. С. Пушкина. Поэт должен исцелять слепых. Это значит, что он один – пророк, который может прозревать будущее. Его обязанность на этой земле – открывать людям глаза и души, делать их лучше.

Последние три строки стихотворения четко перекликаются с мотивами лирики Лермонтова. Поэт не знает благодарности в этом мире. Он одинок и никто не может его понять. Завистливые ученики лишь поглумятся над поэтом в тяжелые моменты его жизни, а толпа и вовсе останется равнодушной. Ей не дано понять творца, по крайней мере, при его жизни.

Это стихотворение проявляет взгляд Ахматовой на проблему предназначения поэта, его участи в этом мире. Известно, что поэтесса воспринимала поэтический дар скорее как наказанье, чем как награду. Она понимала, что судьба поэта очень непроста и полна страданий. В стихотворении «Музе» ее героиня укоряет свою «музу-сестру»:

Муза! ты видишь, как счастливы всё—

Девушки, женщины, вдовы. . .

Лучше погибну на колесе,

Только не эти оковы.

Для лирической героини божий дар – это возможность жить жизнью обычной женщины, не чествовать бед и тягот всех женщин на земле. Но ей такое счастье недоступно. Она должна терпеть всю мировую боль и выражать ее в своих стихах.

Но нельзя сказать, что это стихотворение полностью пессимистично. Все-таки героиня боится потерять свой дар.

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