Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Песня последней встречи»

Мы проведем анализ стихотворения «Песня последней встречи» великой русской поэтессы Анны Ахматовой. Это стихотворение принадлежит ее первому сборнику стихотворений «Вечер». Уже из названия читатель может понять, что поэтесса пишет о любви, причем о любви печальной, ведь это песня именно последней встречи. Даже слово «песня» в данном контексте усиливает эмоциональную окраску всей фразы в целом. Это не просто слова прощания, не простое «до свидания», это песня. Прощальная, печальная, будто бы лебединая песня о погибшей, ушедшей навсегда любви.

Уже с первых строк мы чувствуем смятение, неспокойствие лирической героини. Ее грудь холодеет, она надевает перчатку не на ту руку, всего лишь три ступени кажутся вечностью для нее. Ее скорбь вселенского масштаба, она беспомощно, но легкими шагами идет навстречу судьбе – навстречу своей последней встрече с ушедшей любовью. Она не может противостоять, поэтому все, что остается ей – это только идти вперед. Все ее существо противится: руки не слушаются – путают перчатки, ноги не слушаются – не могут преодолеть всего три ступени, но она идет, словно обреченная навстречу последнему свиданию.

Даже природа чувствует боль лирической героини, печальный осенний ветер проникается, пропитывается скорбью разбитого сердца и просит поэтессу умереть вместе с ним, таким же обманутым, как она сама:

…Я обманут моей унылой

Переменчивой, злой судьбой…

А у лирической героини нет больше сил терпеть, нет у нее и желания дальше страдать. Именно поэтому она тоже готова, готова умереть вместе с ним, даже какая-то безумная, трагичная радость слышится в ее ответе:

… Милый, милый

- И я тоже. Умру с тобой!. . .

Ее душа, ее сердце стремится к воссоединению с любимым, ее жизнь неправильна и печальна без любви, но, когда это становится невозможным, она готова сразу же отказаться от подобной жизни и уйти вслед за осенним ветром, умереть вместе с ним. Только бы не петь больше свою песню последней встречи.

Но только природа может понять душевные переживания лирической героини. Все остальное остается сухо и безжизненно для израненной души: когда она смотрит в окно дома, все, что она видит, это горящие свечи. Но их свет не сможет ни согреть ее, ни привести к истинному пути, ведь горят эти свечи «равнодушно-желтым огнем».

Проведя анализ стихотворения «Песня последней встречи» Анны Ахматовой, мы можем попытаться прочувствовать всю глубину и гамму чувств и эмоций, которые тонкой трагичной нитью наполняют данное произведение.