Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Приморский сонет»

Свои произведения Анна Ахматова начала публиковать в 1914 году и не оставила эту профессию до конца своих дней. Разнообразие тематики произведений поражает. Здесь и свойственная женщине – автору любовная лирика, и патриотические стихи, и жизнь, и ремесло поэта. В героинях стихотворений Ахматовой просматривается не только ее судьба, но и любое выражение женской доли. В ее стихах можно встретить и образ юной девочки, и сестры, и матери.

Проводя анализ стихотворения "Приморский сонет", мы замечаем некую торжественность, которая не свойственна раннему творчеству Ахматовой. Здесь уже используется более автобиографичный образ. Стиль стиха ближе к классическому, к направлению акмеизма, родоначальником которого был Гумилев. Этому течению свойственны сложные аллегории и расплывчатые образы. «Приморский сонет» написан в традиционной русской классической форме. По-пушкински, героиня воспринимает жизнь во всех ее проявлениях с естественным концом. Законы бытия обусловили то, что ничего не вечно, нона смену увядшего и разрушенного приходит новое и молодое. Это и позволяет человеку мириться с тем, что его пребывание на земле не вечно.

Героиня легко воспринимает возможность своей скорой смерти. При этом она любуется огромным миром, прекрасной природой и единственный грустный момент – это то, что придется это все оставить и покинуть. Все вокруг выглядит лучше, чем есть на самом деле: и вешний воздух, и цветущая черешня, и легкий месяц. Второе четверостишье говорит о том, что героиня предполагает о наличии загробной жизни и это ее нисколько не пугает, хотя она и не знает, куда приведет ее последняя дорога.

Все эти слова пропитаны умиротворением, тишиной, спокойствием. Поэтесса описывает то неизвестное место, как еще более прекрасное чем то, в котором она сейчас находится.

Анализ стихотворения "Приморский сонет", а особенно последние строки – это упоминание о юности автора. Там прошло ее детство, но оно, как и само место безвозвратно разрушены в результате войны. Ахматова пишет о том, что ее зовет то место, которого уже нет, считая это признаком скорой кончины. Новое отношение к факту неизбежности смерти уже несколько иное. Чем в ранних стихах Ахматовой, где она предполагала скорую смерть. Новое восприятие автора выстрадано годами и обусловлено накопленной мудростью.