Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Родная земля»

А. Ахматова в 1992 году написала удивительное стихотворение. Рассмотрим анализ стихотворения «Родная земля». Это достаточно короткое стихотворение. Оно состоит всего из четырнадцати строчек. Тема Родины в этом произведении является центральной. Автор показывает, насколько Родина близка каждому человеку. Порою, связь с Родиной мы просто напросто даже не замечаем. Лишь некоторые иногда о ней вспоминают. Но много нас связывает именно с родной землей. Именно за такое отношение к Родине поэтесса назвала людей надменными. И этот эпитет по праву можно считать правильным.

Самые первые строки показывают то, как должны относиться люди к родной земле и то, что они этого никогда не делают. В первой половине стихотворения земля упоминается как Родина, во второй части это слово обретает буквальное значение. Анализ стихотворения «Родная земля» показывает нам, насколько эта тема близка каждому человеку. Первоначально земля сравнивается с «обетованным раем», но позже становится ясен прямой смысл этого высказывания. Земля – это грязь, это хруст, это прах. Действительно, часто люди вспоминают о Родине только тогда, когда находятся слишком далеко от нее и не имеют возможности вернуться. Тогда ее чтят и хранят.

А вот когда человек находится вблизи от Родины, он забывает о ней. Автор своим стихотворением стремится показать, насколько в этом отношении ничтожно все человечество. Мы так не замечаем своей родной земли, что под конец, после смерти, сами становимся этой землею. Также неуважительно будут относиться потомки и к нам. В данном стихотворении сквозит не прикрытая грусть. Это стихотворение как бы открывает всем глаза на действительность. Мы сами становимся такой же землей и только поэтому можем называть ее своею. Это горькая правда. Автор ни к чему не призывает читателей, она не просит относиться бережнее к своей Родине или поклоняться ей. Но каждый, прочитавший это стихотворение, невольно задумывается о своем отношении ко всему. Миллионы людей могут сказать, что это стихотворение написано именно про них.

Мы должны при жизни воспитывать уважительное отношение к своей Родине в себе самих и в своих потомках. Ведь мы храним свою собственность, но при этом, считая Родину своей собственностью, относимся к ней так небрежно. Поэтому автор назвала людей бесслезными. Данное стихотворение вынуждает задуматься.