Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Сжала руки под тёмной вуалью...»

Это произведение Анны Ахматовой называют одним из ключевых в ее творчестве и одним из наиболее известных, именно поэтому так важно выполнить правильный анализ стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…». Поэтесса написала его в 1911 году, и данное произведение вошло в первый сборник стихов Анны Ахматовой. Оно относится к весьма раннему ее творчеству, еще не достигшему зрелости и самого расцвета.

Именно на этот период приходится также начало размолвок Анны Ахматовой с ее мужем Николаем Гумилевым, что не смогло не отразиться на ее творчестве. Не избежало этого и рассматриваемое произведение. Мы можем начать анализ с упоминания того, что основной его мотив – любовная драма.

Как известно, Анна Андреевна Ахматова относилась к акмеистам, которые были одной из ветвей традиции символистов, и это ее произведение полностью соответствует идеям и принципам данного литературного течения. Здесь мы видим и характерное для них прибегание к неопределенным, смутным образам для передачи вполне конкретной мысли, и «разговор» с помощью символов. В частности, Ахматова с самого начала стихотворения использует общепринятый в среде символистов образ смерти, обозначая ею мучительный разрыв, любовную трагедию. Необычно, однако, использование прямой речи, которую использует Ахматова в данном произведении.

Продолжая анализ стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», необходимо рассмотреть также его сюжетную и моральную составляющую. Анне Ахматовой удается в двух строфах передать глубокую человеческую трагедию, при этом не осуждая ни одного из людей, между которыми она произошла. Как мы видим, одинаково благородно и сдержанно ведут себя в этом стихотворении и мужчина, и женщина, с той только разницей, что женщина все еще пытается вернуть потерянное чувство, надеется на восстановление отношений после разрыва и не хочет окончательного расставания, верит в то, что всё ещё можно исправить. Для мужчины же, наоборот, все кончено, и никакого «продолжения» невозможно. Тем не менее, чувства его не менее глубоки, чем чувства ее любимого, и оба расставшихся бывших влюбленных сохраняют достоинство. Это заставляет глубоко уважать не только поэтический талант Анны Ахматовой, но и ее моральные качества, позволившие ей написать подобное.

Это произведение Анны Ахматовой по праву считается одним из наиболее трагичных в ее творчестве.