Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Творчество»

Анализ стихотворения «Творчество» особенно интересен тем, что Анна Ахматова в этом своем произведении сама анализирует собственное творчество. Разумеется, она делает это не литературоведчески и не при помощи точных выкладок и рассмотрения стихотворений построчно, но общая суть, тема поэзии, поднятая Ахматовой, является очень важной для понимания ее творчества.

Это стихотворение было написано в 1936 году, после многочисленных потрясений в стране, трагически отразившихся на жизни Анны Ахматовой и оставивших тяжелейший отпечаток на ее произведениях. По свидетельству самой Ахматовой, ее творческий путь тогда уже медленно двигался к концу, и это стихотворение стало одним из итоговых и окончательных.

Если мы все же попытаемся сделать анализ стихотворения «Творчество», мы сразу же обратим внимание, что логически его можно разделить на две части, взаимосвязанные между собой и переходящие одна в другую.

Первая часть по Анне Ахматовой – это вычленение среди множества звуков, звонов и гула голосов одного-единственного, являющегося первопричиной поэзии, точкой, с которой она начинается и развивается в самостоятельное искусство. Ахматова описывает в первой части мир реальный, который, несмотря на то, что является основой любой поэзии, тем не менее, заглушает своими звуками ее тихий голос.

Во второй части Ахматова, напротив, использует лексику, подчеркивающую окружающую ее тишину и безмолвие. Это значит, что поэтесса перешла из мира живых, реального мира, в мир искусства и поэзии, состоящий из образов и зиждящийся на принципах ее собственного внутреннего настроя. Это выражение ее духовного состояния в момент творчества.

В целом же, структура и содержание этого стихотворения практически полностью соответствуют традициям символистов. Будучи наполненным множеством неясных образов, имеющих весьма смутные точки пересечения с реальностью, стихотворение, по сути, продолжает принцип, присущий как символистам в целом, так и самой Анне Ахматовой в частности – отражения внутреннего и целого с помощью разрозненных знаков, идей и символов.

Таким образом, подводя итоги анализа стихотворения «Творчество», можно смело сказать, что оно, помимо того, что является собственным разбором А. Ахматовой принципа творчества, также полностью соответствует литературным канонам течения символистов и собственным поэтическим привычкам Ахматовой.