Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Я научилась просто, мудро жить...»

Чтобы лучше понять и прочувствовать поэзию Анны Ахматовой, проведем анализ стихотворения «Я научилась просто, мудро жить…». Это стихотворение принадлежит раннему периоду творчества писательницы. Но уже в нем мы можем уловить тонкие ноты философской лирики. Поэтесса размышляет о жизни, о смерти, о столь драгоценных минутах, которые каждому нужно научиться находить в своей жизни.

В своем стихотворении Анна почти впервые размышляет о том, насколько быстротечна наша земная жизнь и, осознав эту негласную истину для самой себя, она учится «просто, мудро жить», успокаивает «ненужную тревогу» и слагает «веселые стихи». Таким образом, она старается уловить каждую минуту, каждое мгновенье этой мимолетной жизни.

Ничто уже не заставит ее вернуться к прежней жизни, наполненной трудностей и «ненужных тревог». В последних двух стихах можно уловить и ноты любви, возможно, несчастной, если лирическая героиня не хочет возвращаться к чувствам и отказываться от своей «простой, мудрой» жизни. Она и не вернется. Настолько наполнил ее покой и тихая радость, что «стук» прошлого, зов старых ран уже не тронет струн ее души. Она уже не услышит печальный звон «бывшей» тленной жизни, теперь у нее жизнь другая – наполненная меланхоличной радостью, тихой и мягкой. Эта радость окутывает ее чувством, что жизнь, несмотря на свою временность, прекрасна и стоит того, чтобы ее прожить правильно и приятно для своей души.

Все свое спокойствие и тихую радость лирическая героиня находит в окружающем ее мире и природе: это и лопухи, что шуршат в овраге, и рябиновые желто-красные грозди, и яркое пламя огня, и пушистый кот. Таким образом, именно через картины, которые окружают поэтессу, мы можем ярче увидеть ее мысли, переживания, чувства.

Анализ стихотворения «Я научилась просто, мудро жить…» Анны Ахматовой помогает осознать главное: наша жизнь быстротечна, и ценить нужно каждую минуту, поэтесса сама говорит нам о нашей «жизни тленной, тленной и прекрасной». То, что наша жизнь тленна, не должно заставлять нас отказываться от нее, отказываться видеть ее яркие краски, прекрасные картины, которые нас окружают. Все наоборот: только лишь оттого, что когда-нибудь мы уйдем из этого мира, мы должны как можно больше внимания и времени посвятить всем тем, чудесным вещам, которые есть в нашей жизни. Только когда мы научимся, как и поэтесса, «просто, мудро жить», только тогда мы и обретем настоящее счастье и покой.