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Анализ стихотворения А.А. Блока «На железной дороге»

Данное стихотворение является одним из произведений из цикла «Родина». Из названия цикла легко понять, что речь в стихотворении пойдет о России того времени.

Россию Александр Блок представляет нам в первом четверостишье брошенной в канаву молодой девушкой, растоптанной и совершенно обессилившей, потерявшей былую славу и почет.

В продолжении автор возвращает нас в былые времена и уже тут, показывает, насколько величава, стройна и статна была Россия. Она «шла походкой чинною», но это было так давно. В большей части стихотворения А. А. Блок рассказывает нам о прошлом, которое, тем не менее, сильно переплетено с настоящим, где бывшая Россия лежит «под насыпью» раздавленная, то ли любовью, то ли колесами, а может грязью.

Да, наравне с таким высоким чувством как любовь, автор упоминает грязь, потому, что русский народ давным-давно живет в этой самой грязи и не замечает этого. Либо не хочет замечать, потому что привык.

Автору известно, что у каждого государства свой путь и свои последствия этих путей. Так, он показывает нам путь его и нашей родины, в большей мере представляя ее чинной, но возвращая нас в реальность в первом и последнем четверостишиях.

У каждой страны бывают и взлеты и падения, и чем выше взлеты, тем болезненнее эти падения.

Анализ стихотворения «На железной дороге» приводит нас к такому выводу, что жители России не ощущают ее своей родиной. Они позабыли ее, не замечают ее. Смотрят из серых вагонов своими унылыми серыми безучастными лицами и потакают всему происходящему, от чего у любого опустятся руки. От чего они опустились и у бедной брошенной девушки (Родины) засыпанной грязью.

Александр Блок демонстрирует нам железную дорогу и поезда, как олицетворения жизненного пути человека и страны в целом. За пределами дороги простираются леса и красивые просторы, а внутри нее кишит своя собственная жизнь. Люди перемещаются из одних вагонов в другие и постоянно едут вперед. Кому-то сопутствует удача, а кого-то настигает череда неурядиц.

Как родина заботится о своих гражданах, так и они в свою очередь заботятся о ней и это должно быть непременно взаимно. Не так, как это показано в стихотворении А. А. Блока.

Анализ стихотворения «На железной дороге» демонстрирует обреченную пессимистичность и неверие автора в скорое возрождение его родины. Но тут у каждого свое мнение.

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