Сочинение Анализ стихотворения А.А. Блока «Незнакомка»

В первой книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме», изданной в 1904 году, дается романтическая трактовка любви, как чувства, непостижимым образом помогающего соединить мир реальный и мир идеальный.

Начинается стихотворение, естественно, с описания пошлой, скучной и однообразной реальности:

«Вдали, над пылью переулочной,

Над скукой загородных дач,

Чуть золотится крендель булочной,

И раздается детский плач.



И каждый вечер, за шлагбаумами,

Заламывая котелки,

Среди канав гуляют с дамами

Испытанные остряки».

Блок не принимает такую жизнь, он презирает ее, отчего сильно мучается. И лишь мечты о чистой, неиспорченной душе, мечты о прекрасной незнакомке дают ему силы:

«Девичий стан шелками схваченный»;

«Дыша духами и туманами»;

«И веют древними поверьями ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями и в кольцах узкая рука».

Таким образом, в стихотворении нам показаны два противопоставления между страшной реальностью и образом мечты. Но что же соединяет эти два «лагеря»? Конечно же, одиночество. На свете нет чувства мучительнее, и Блок мастерски описывает это:

«И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен

И влагой терпкой и таинственной,

Как я, смирен и оглушен».

Именно одиночество заставляет лирического героя уходить в мир мечты. Там он хочет найти свое спасенье в лице загадочной незнакомки.

Особенностью интонации стихотворения, его ритмики и звучания, является плавный переход от тяжелой, скучной реальности к прекрасной и возвышенной мечте…возможно, даже любви!

Но чувство реальности всегда сильнее, и для того чтобы усилить это впечатление, в первой части стихотворения Блок использует антитезу: «Весенний и тлетворный дух». Весенний дух ассоциируется с чем-то прекрасным, светлым, с началом новой жизни. Тлетворный же ассоциируется со смертью и разложением. Таким образом, автор хотел показать противопоставления: не успело родиться, как уже погибает. Роль антитезы в этом стихотворении очень важна. Этот художественный прием помогает оценить действительность, которая окружает поэта и в то же время помогает понять свою мечту. .