Анализ стихотворения А.А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе»

Впервые это произведение увидело свет в 1908 году, войдя в цикл «Возмездие», почти целиком состоящий из стихов, несущих в себе мотив страшного мира вокруг человека, пытающегося его поглотить и раздавить. Как покажет дальнейший анализ стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе», оно также не является исключением и подчинено той же общей идее. Непосредственно циклу «Возмездие» был свойственен еще один мотив, четко прослеживающийся в рассматриваемом стихотворении: мотив измены человеком каким-то священным обетам, последующее его осуждение себя как личности и горькая расплата за это.

Несмотря на все это, жанром стихотворения становится любовное послание. Мотив расплаты звучит здесь, в первую очередь, уже в том, что лирический персонаж обращается к женщине, покинувшей его, но все еще любимой, пытаясь ее вернуть и искупить совершенные много лет назад проступки, заставившие любимую его покинуть. Здесь же напоминает о себе и жестокий страшный мир, пугающе охвативший его, окруживший персонажа сразу после его расставания с любимой. Не случайно проскальзывает в тексте сравнение окружающего мира с темной ночью, угнетающей лирического персонажа.

Примечательна также синтаксическая структура этого стихотворения: А. Блок прибегает для усиления эффекта к паралеллизму и кольцевой композиции, что делает стих как смыслово законченным, так и совершенно безнадежным эмоционально. Еще одно из наиболее активно используемых А. Блоком в этом стихотворении средств художественной выразительности – анафора.

Как по своему содержанию, так и по художественным приемам, это стихотворение, по утверждениям специалистов, изучающих творчество А. Блока, очень напоминает пушкинское «Я помню чудное мгновенье…», но внутренний посыл двух стихотворений существенно различается.

Заканчивая анализ стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе», можно также упомянуть, что оно является довольно нехарактерным для поэзии А. Блока в тот период времени. Ведь основной линией его творчества все же оставалась узко-патриотическая, направленная на воспевание и изображение судеб России в разные исторические периоды, описание предреволюционной ситуации в современной Блоку России, а также его представления о развитии России в будущем.