Анализ стихотворения А.А. Блока «О, я хочу безумно жить»

Это стихотворение было написано в 1914 году. Как раз перед тем, как в России начали разворачиваться военные действия. Однако по творчеству Александра Блока можно подумать, что данный факт только раззадорил поэта на новые достижения.

Анализ стихотворения «О, я хочу безумно жить» дает рассмотреть образ лирического героя А. Блока как человека, который будто бы только что открыл глаза на жизнь и осознал наконец, что не существует в сером безликом мире, а живет, дышит, рвется к новому.

Этот герой готов на все тяжбы жизни, и готов преодолевать их с безумной силой, волей и порывом, в скромной надежде, что его вспомнят.

Далее Александр Блок рассказывает нам, как выглядит его лирический герой. Он чист душой и смел, готов на отчаянные поступки, свершенные на благо человечества. Сам автор неукоснительно верит в него и вверяет ему судьбу смиренных людей.

Проводя более углубленный анализ стихотворения «О, я хочу безумно жить», можно заметить, что автор целенаправленно облегчил его. Стихотворение читается легко и на одном дыхании. Он заменяет ненужные и лишние слова, которые наверняка отяжелили и тем самым испортили бы смысл и величавость произведения, знаками препинания.

Автор использует множество стилистических фигур и художественных оборотов, при помощи которых создает довольно мощные по значению, но краткие по содержанию строки.

Например, одно лишь слово «вочеловечить». Сколько в нем сокрыто смысла. Александр Блок вместе со своим героем хочет избавить мир от безликих масс и серых красок. Каждый должен иметь свое яркое и значимое для каждого место в жизни. Каждый должен жить, в конце концов.

Если проводить параллель между автором и лирическим героем, то можно приметить, что вероятно, А. Блок в своем произведении выразил желание воплотить его в жизнь, используя свое направление в творчестве – поэзию.

Он хотел творить, расставлять приоритеты, сметать массовость, продвигать позиции и не сдаваться никогда. Всегда быть правым и честным, дитем света и свободы.

Так же этим стихотворением автор хотел подчеркнуть особенность людей, не смотря на то, что многие не были столь порывисты и безумны каким он представляет своего героя. Однако люди не сдавались и, несмотря на тягость и превратность судьбы не вешали нос, не отчаивались и шли вперед, скромно улыбаясь, как «юноша веселый».