Анализ стихотворения А.А. Блока «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...»

Анализ стихотворения «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» следует начать с того, что оно появилось на свет в начале 1908 года и вошло в цикл «На поле Куликовом», включенного в другой цикл, более обширный, ключевой для того периода творчества А. Блока: «Родина». Поэт в своих дневниках и разговорах с близкими ему людьми неоднократно подчеркивал, что это сейчас основная для него тема и ее он надеется придерживаться до конца жизни. А. Блок с этого момента и до завершения своего творческого пути пытался отражать мировые изменения через призму событий в России.

В год написания стихотворения уже в России в полной мере кипело предреволюционное напряжение, и А. Блок подчеркнул это в своем произведении, проведя ясные параллели с другим важнейшим событием истории – Куликовским побоищем. Анализ стихотворения «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» покажет, что, это произведение является первым в цикле «На поле Куликовом» по праву, так как оно несет в себе образ лирического персонажа, готовящегося к битве, полного драматических предчувствий, но готового идти в бой. Именно такие настроения, по всей видимости, наполняли А. Блока незадолго до революции. Поэт и его лирический персонаж осмысляют историческую судьбу России, трагическую и безудержно движущуюся к собственной гибели. Однако сам А. Блок намеревается остаться с ней до конца, каков бы этот конец не был, что явно видно из содержания стихотворения.

При этом А. Блок много говорит о будущем России, особо подчеркивая, что ее будущее должно быть обособлено от прочих стран, являться чисто русским, азиатском. Пути последующего развития России и дальнейшие изменения в ее сложной судьбе должен решать сам русский народ.

Это стихотворение А. Блока чрезвычайно насыщено ярчайшими символами, такими, например, как выведение образа России через степную кобылицу. Это свойственно не только самому творчеству поэта, но и вообще общей структуре символизма, к которому принадлежал А. Блок. Примечательно, что символизм содержал в себе идею панмонголизма, которую поэт как раз отражает в своем стихотворении. Эта идея восходит в течении символизма еще к его основателю Владимиру Соловьеву, последователем которого А. Блок был в начале своего творческого пути и пробыл таковым до самого конца.