Анализ стихотворения А.А. Блока «В ресторане»

Чтобы правильно провести анализ стихотворения «В ресторане», нам необходимо обратиться к дате его написания и определить значение этой даты в жизни А. Блока. Это произведение было создано в 1910 году и включено в цикл «Страшный мир». Название говорит об общем мотиве содержания стихотворений того периода. А именно – мотив раздумий о месте человека в большом и страшном мире, окружающем его со всех сторон, стремящемся подавить как личность. Здесь полностью отсутствуют идеалистические идеи раннего творчества А. Блока. Происходит здесь и переход от возвышенного облика Прекрасной Дамы к самым низам любовного восприятия. Героини его произведений, проходя все уровни преклонения перед ними и уважения к ним, наконец, спускаются к уровню женщины не просто земной, но и очень приземленной.

Продолжая анализ стихотворения «В ресторане», давайте подробнее рассмотрим содержание и используемые автором метафоры, описательные обороты, а также другие средства художественной выразительности.

Примечательно то, что даже несмотря на общий пронизывающий стихотворение приземленный образ женщины, простой и не имеющей никакого понятия о высоких сферах, с самого начала лирический персонаж испытывает сильное волнение, даже тревогу. А. Блок выражает это при помощи описания пейзажа – здесь и пожар зари, подчеркивающий внутреннее смятение персонажа, и бледное, золотое небо, выражающее общую усталость его чувств.

В следующих строках мы видим развитие сюжета стихотворения, как начало рассказа о любви, и уже одно то, что любовь эта начинается с черной розы, отосланной в бокале небесно-золотого (этого цвета светлой тоски, уже упомянутого ранее), вина, означает, что счастливого конца здесь не будет.

Неуверенность, обозначенная в первых строках произведения, остается с лирическим персонажем и дальше по ходу развития ситуации, однако, как видно из повествования, он все же ее скрывает ото всех остальных, тем самым обозначая свою отстраненность, обособленность от прочих людей, отсутствие нужды в их жалости и обществе.

А. Блок заканчивает свое стихотворение очень знаковыми строками о цыганке, «визжащей» о любви, низводя возвышенную любовь до любви бытовой, покупаемой и продающейся, потому что, разумеется, ни о какой другой любви «визжать» нельзя. Для этого же употреблены им яркие, жизненные, материальные цвета, такие, как алый.