Анализ стихотворения А.А. Блока «Вхожу я в темные храмы»

Анализ стихотворения «Вхожу я в темные храмы» следует начать, прежде всего, с даты его написания. Так как стихотворение было создано А. Блоком в 1902 году, в самом начале его творческого пути, оно несет на себе характерный отпечаток ранней лирики поэта. На первый сборник А. Блока важное влияние оказал Владимир Соловьев и его философские идеи, включающие в себя принцип стремления к идеалу, представление его в качестве Души Мира и Вечной Женственности. Кроме того, именно в этот период А. Блок пылко влюбился в свою будущую жену Л. Д. Менделееву.

Следуя этим принципам, А. Блок создал свой цикл, посвященный Прекрасной Даме, воплощению всего идеального и светлого. Именно в него он и поместил стихотворение «Вхожу я в темные храмы». Дальнейший анализ стихотворения «Вхожу я в темные храмы» будет опираться на разбор отдельных строк и строф произведения.

А. Блок основополагающим мотивом этого стихотворения сделал ожидание и надежду на встречу, что являлось достаточно традиционным как для любовной русской лирики в целом, так и для последователей В. Соловьева в частности.

Беспокойство и напряжение лирического персонажа, ожидающего появления своего идеала, на протяжении первой половины текста постепенно нарастает, однако вторая его часть, в которой Прекрасная Дама все-таки появляется, приносит с собой святость и душевное умиротворение. Это достигается Блоком в числе прочих литературных приемов путем прибегания к метафорам и оксюмороном, имеющим в своем составе определения типа «темный», «светлый», «озаренный», способствующих созданию контраста и нужного впечатления и постепенно сменяющихся по ходу того, как изменяется душевное восприятие момента лирическим героем. Упрощенный синтаксис предложений позволяет подчеркнуть их содержание.

Несмотря, на, казалось бы, довольно личное предназначение этого стихотворения, оно, включенное в идею Вечного Идеала и Мировой Души, становится гораздо более общим, и рассматривает идею любви к Прекрасной Даме с новой необычной стороны, когда главный герой произведения – не просто влюбленный, стремящийся к объединению со своей возлюбленной, а человек, желающий достигнуть высокой мировой гармонии, воссоединившись с Душой всего Мира.

С такого прочтения это стихотворение А. Блока можно отнести к разделу философской лирики.